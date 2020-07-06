

交通、產經、人文、娛樂，齊步向前行!



繼國道1號五楊高架可望南延至苗栗頭份，及台積電要在苗栗竹南投3000億元蓋封裝廠之後，東南亞首家親子主題肖像餐廳「Hello Kitty蘋果村」也宣佈在7月15日開幕。竹苗利多不斷、週邊愈來愈活絡，交通、產經、人文、育樂齊步向前行!

蘋果村親子主題餐廳（Hello Kitty Apple Village）座落在苗栗縣頭份市，將提供親子家庭一個健康、環保、安全、好吃又好玩的飲食休閑環境。幕後推手是引進多支國際知名肖像、成功打造多家主題餐廳並蓬勃發展週邊商品的房地產界變色龍-昌鑫建設總座徐永昌。

他說，國際間主題肖像授權商對台灣除了台北、台中、高雄以外的都市都不瞭解，認爲沒有市場。其實近年因竹南科學園區的發展，吸引當地外來人口增加、年輕人回流，加上2019年新竹的出生率全台名列前茅，即使新竹總人口不及雙北，但因爲出生率高，兒童人口相對較多。然而當地在肖像及主題相關產業方面卻呈真空狀態，非常可惜，因此徐永昌與東京的國際肖像授權公司洽談合作，在緊鄰新竹的苗栗開設親子主題餐廳，並藉此讓東京「看見苗栗、愛上苗栗」。

竹苗再傳利多!東南亞首家親子主題肖像餐廳7/15開幕。圖/業者提供

蘋果村強調好好吃好好玩，主要對象是學齡前兒童，因此從建築、建材及所提供的周邊商品均强調環保無毒、安全衛生。玩樂場地依照肖像可愛的元素，針對學齡前兒童提供扮家家酒、球池、磁鐵牆及安全爬行的設備，讓孩子能在安全的空間中活動，此外並提供親子相關日用品，例如竹纖維兒童餐具、嬰幼兒洗沐泡泡液、濕紙巾等。飲食方面，業者特別與專門做嬰幼兒寶寶食品的嚴選專業食品包裝公司配合，提供適合學齡前小朋友進食的健康餐點，例如使用無添加的新鮮食材、口味不會太甜等。

因應新冠肺炎對健康環境的要求，蘋果村親子餐廳則訂購了一台長庚生技的水神霧化機， 對兒童遊樂區以蒸汽噴灑消毒，包括球池裏的每一顆球及兒童攀爬設備等達到99%幾近滴水不漏的消毒，符合衛生標準，期許家長可以安心讓小朋友使用。另外還設立紅外線體溫檢測儀，針對小朋友的身高，機器一秒鐘即可直接檢測體溫，準確度高且更快速。

而總座徐永昌本身有兩個學齡前的孩子，他笑稱用自己小孩當白老鼠，親子餐廳的遊樂設備都讓他倆先試玩過，以確保安全百分百。