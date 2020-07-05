台灣櫻花首創永久免費淨水器健檢 保障飲用好水質

為了讓家中有更安全、更好的飲用水品質，許多家庭會在家中裝設淨水器，但是否如此就可確保安心飲水呢？事實上，維持淨水器的正常淨水功能，才是保障飲用水安全的最好方式，但因現代生活忙碌、步調緊張，隱藏於廚房櫃體中的淨水器所需的定期檢查、維護保養、更換濾心等卻常常被消費者所忽略，即使想起了，也常常有心無力，一拖再拖，反而造成飲用水水質逐漸惡化，因此，所裝設的淨水器若擁有完善的售後服務及主動提醒與關心，讓淨水器可保持在最佳狀態，就成了維持好水質的重要關鍵。

現在，台灣進入防疫後新生活，除了保持社交距離外，更要持續落實個人衛生防護措施等，為了避免病菌存在於居家環境中，不少人會選購具有濾除病菌功能型的產品，如空氣清淨機與淨水器等。但近日連續的豪雨容易造成原水處水質混濁，部分民眾認為安裝了淨水器就能完全杜絕飲用水遭污染的問題，但據專家解釋，若家中的淨水器沒有定期更換濾心或定期檢查，都潛藏著再次喝到污水的危機。

然而，市面上眾多淨水器品牌，該如何選購才正確？專家建議，應依據自家水質狀況及家庭人口數、用水習慣等綜合評估後，選擇最合適的淨水器。無論何種類型的淨水器，業者提供的原廠服務才是重點，因為在產品保固、濾心保養、機器定期檢查等，若都能獲得妥善的專業服務，飲水才有安全保障。

廚房產業領導大廠台灣櫻花公司（9911）指出，由於台灣各地區環境水質不同，加上家中人口數、飲水習慣不同，更換濾心頻率並沒有固定標準，因此，台灣櫻花就提供主動提醒更換濾心服務，能避免因過度使用或忘記更換濾心而造成濾心濾除效能下降，產生未濾淨的飲用水風險。

該公司並持續開發出適用台灣多變水質環境的不同淨水器機型，且皆通過國際SGS檢測，不僅在水質上達到國家飲用水標準，更推出「新一代RO淨水器」，其特有的專利濾心卡榫設計，民眾在家即可輕鬆DIY更換濾心。

台灣櫻花提供淨水器水路、機體、水質三大項目專業檢測。圖／台灣櫻花提供

台灣櫻花強調，淨水器安裝後若沒有透過定期檢查，可能因長期使用而存在水質污染的疑慮，相較於市售淨水器品牌，台灣櫻花推出業界首創永久免費淨水器健檢服務，電話即可報名一年一次的健檢服務，由櫻花專業團隊到府服務，針對家中淨水器的水路、機體、水質三大項目進行全面檢測，保障全家人喝好水的承諾。