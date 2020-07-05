歡慶九號咖啡外澳館重新整裝開幕剪綵典禮

打造全台首創國際化海洋城鎮天堂『 SURF CITY WAIAO 外澳特區』

陽光、海浪、沙灘，我們的共鳴是海灘和悠閒的生活方式，如果你想要說台灣最能代表海洋的城市，所有的訊息都指向宜蘭頭城外澳，與台北交通便利和得天獨厚的海濱環境，打造國際化的海洋城鎮SURF CITY外澳特區。

外澳服務區緊鄰台二線濱海公路的外澳沙灘上，由名建築師 – 姚仁喜設計的鮮黃色建築，形狀特殊顯眼的三角黃色建築造型，空拍下就像 – 切塊的巨型黃色起司蛋糕擺放在沙灘上，以多重的意象象徵外澳多元化的遊憩體驗，服務區外設有完善的付費沖腳及淋浴區，服務區內「九號咖啡外澳館」更提供咖啡、在地特色美食和借問站服務，大片落地窗可遠望太平洋濱海美景及龜山島佳景，號稱是「離海邊最近的咖啡館」。

九號咖啡外澳館經過數月的重新規劃整裝，在二代店注入了更多元素，如宜蘭在地特色的 – 金棗、鴨賞、三星蔥油餅組合而成的披薩，成為宜蘭名產懶人包之最，吃完後可以跟親朋好友炫耀這些名產你都吃過，同時也推出限量特製蛋糕 – 龜山朝日蛋糕，以外澳館建築外觀為發想的創意甜點，搭配絕世美景吸引，讓這塊樸實無華的起士蛋糕幫你深刻記起這段美好回憶！

全館硬體設施也同時提升，在入口處即可發現一座兩層樓高的室內溜滑梯，擺放在親子同樂遊戲區內，並在二樓區域重新整合為環境教育教室，注入一隻由在地衝浪藝術家與工匠職人打造的『永續鯨神』裝置藝術，透過作品延伸出一個環境教育平台的聯絡網，九號咖啡長期投入在外澳沙灘的淨灘活動，未來也會邀請更多組織攜手合作，不定期舉辦多樣富有育教娛樂的體驗活動。

太陽的溫暖和沙灘在這裡，與所有生活裡的奢侈品都無法媲美。九號咖啡協同其他專業協力廠商，共同提供休憩空間服務和多元戶外活動，包括彷彿來到國外海岸渡假村的沙灘躺椅、衝浪、飛行傘、騎馬、自行車、健身、婚禮等多元體驗。這裡擁有最舒適的戶外休憩公共空間，讓您可以悠閒的一整天在外澳特區開心地度過。