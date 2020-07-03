原來水也可以這麼甘甜好喝！愛瑞雅鹼性水＋氣泡

愛瑞雅鹼性水+氣泡的前身，來自在台灣瓶裝水、生產設備業超過30年的資歷的研發團隊，從早年吹瓶射出工廠開始，一步步的邁向全台唯一、一條龍式整廠設備公司，至今已為國內許多企業建置過生產工廠、設計全廠的生產線與動線規劃，協助國內大、小工廠產線符合國際ISO認證，經年累月已建構啤酒廠、酵素廠、飲料廠、綠能科技廠等，服務範圍遍佈全台灣、及鄰近各國。

國家專利氣泡水 台灣唯一鹼性氣泡水

台灣的茶飲風氣盛行，國人不愛喝水當道，人手一瓶飲料、以茶代水已是習以為常的事，然而營養學界倡導的健康觀念為：「若長期以茶代水，恐怕健康會出現問題。」

在團隊累積了多年的經驗下，5年前便開始籌備愛瑞雅鹼性水水廠，希望將30年在技術設備上的突破，為國人帶來真正解渴、新鮮且好喝的水，因著對生產線與製造過程的掌握和熟悉度，決定盡心研發出一款無負擔的好水，一般而言，水商品如同其他飲品一樣，若無添加安定成分，也是容易壞掉的商品！因此，製造過程中通常會有一定的添加物，而愛瑞雅研發團隊，將多年的設備技術精粹，盡力於製造過程中去除額外添加，以物理性的方式製造，使得愛瑞雅鹼性水口感特別甘甜。願讓更多人願意愛上喝水，調理身體、維護體內循環健康。

不是電解離子水！是真正的鹼性分子水

愛瑞雅研發團隊表示：「水本身就該是簡單的、好喝的，不需要添加過多的添加物。」，有鑑于此，不同於市售鹼性電解離子水的概念，研發出以物理性的方式，製成的天然的鹼性水，全製程甚至移除目前所有飲料製程中必備的氯，以及不使用現今含氣飲料的工業級氣泡，工業級氣泡為石油化學產業製程中產生，或者可在汽電共生製程中燃燒天然氣來取得，反而選擇價格高出二到三倍的食品級氣泡，致力用無添加專利製程，還原水體本身的清爽甘甜！

從地下600呎抽取出的天然小分子水，結合國家專利技術製成的鹼性水，製造過程以物理方式提高水質的天然鹼性，持久且永不逆轉，不同於市售的電解離子水若與空氣接觸後，酸鹼度會逐漸下降，而不再是所標示的鹼性，愛瑞雅鹼性水是不可逆的天然鹼性水。

提供多項認證：重金屬未檢出SGS認證、生菌未檢出SGS認證、溴酸鹽未檢出GS認證、國家發明專利、國家設備專利