共享當道！誠邑築「捌零寓所」打造「共享生活」 公開日邀百人加入「大米缸計畫」

誠邑築建設今（3）日公開東區新案「捌零寓所」，並以「誠邑實築共享生活會」取代記者會，也將貴賓致贈的花禮50 萬，贈給「大米缸計畫」，支持花蓮有機稻米小農。總經理沈瑞興表示，當今共享隨行，互助當道，新案亦以「共享」為題，打造生活美學新高度。

「誠邑實築共享生活會」與來賓分享大米缸計畫。

誠邑築建設沈瑞興總經理（右）將花禮50萬轉捐贈給大米缸計畫。

今日原是誠意築建設公司開幕，也是「捌零寓所」公開日，誠邑築建設觀察近年沙發客、 AirBnB 到團購、租用自行車等共享市場，逐漸成為新的生活型態，因此在新案「捌零寓所」加入共享概念，並將取得銀級智慧建築標章。

「捌零寓所」位於東區，近期因秀泰生活、大車站計畫、三井「Lalaport」而熱鬧滾滾，該案基地約 487 坪，為地上 12 樓、地下 3 樓建築，規劃 2+1（26坪）、3 房（32坪）格局，坪效相當好。

該案共 77 戶住宅、2 戶透天、1 戶店面，公設有下沈式閱覽區、遊戲樹屋、BBQ 燒烤區、健身房等，並以「共享概念」建構在頂樓、親子家庭與社區內的公設，凝聚住戶情感，打造活力社區。

頂樓除洗衣、曬衣設備外，還有「共享帳篷」、「共享BAR」、「共享菜園」，讓尋常的洗衣、曬衣變得多元有趣，不管是鑽進帳篷自嗨，鄰居相揪喝一杯、分享種菜經，都為生活增加許多情趣。

在親子家庭部分，讓人頭痛、永遠收不完的玩具，可以放在「共享玩具箱」，並順勢教導孩子「分享」觀念。而「共享閱讀」則讓社區的大哥哥、大姊姊組成「伴讀隊」，一起營造書香社區。

此外，鄰居可以交換食譜、共享手路菜「共享菜籃」，社區內也提供「共享單車」，附近採買、接送小孩、出門溜溜，都很方便；「共享咖啡」杯讓住戶擁有專屬咖啡杯，有空就能一起喝咖啡、聊是非，不只環保，還能凝聚家族與鄰里情感。

誠邑築建設是今年剛成立的新建商，也是中部第一個將共享概念完整導入社區的建商，但其思考的高度來自資深建築人沈瑞興，他認為，整個世界的潮流不斷變化，建商在技術達到高標後，也可「提早佈局」的未來社區樣貌，打造善循環的社區。

沈瑞興曾是總太建設的第二號人物、磐鈺建設前任總經理，手握百億大案，在「誠邑實築共享生活會」上，總太建設創辦人吳錫坤親自出席，妙語如珠，並祝賀誠邑築建設旗開得勝，未來才能邀請誠邑築建設投資自己的浪浪事業。

總太地產創辦人吳錫坤到場祝賀表示自己已經退休2年多，樂見沈總自己開創新事業，有理念有想法，將為台中市民帶來不一樣的共享好宅。圖／王妙琴

龍寶建設董事長張麗莉評價沈瑞興聰明又有才，新公司更能發揮自己的理想，她也力邀沈瑞興賺錢後，加入回饋公益事業。

磐鈺建設董事長張大方、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅也都出席「誠邑實築共享生活會」，除表達祝賀，也期望未來台中的建築成為生活、創意的一部分，增添平凡中的不凡。