「買房送車位」一天狂售5戶

百貨商城一向是房市利多題材，總太集團永福地產「洲際W」，基地就位於「台中洲際娛樂商城」首排，佔盡地利優勢，成為11期最受矚目的建案，近期祭出樹梢景觀戶「買房送車位」優惠，端午連假短短4天就吸引60組客戶上門賞屋，總計成交近20戶，相當於每3組來客就有1戶成交，買氣熱絡。

「台中洲際娛樂商城」由南霸天漢神百貨與中信集團攜手，大規模斥資60億打造，進駐串聯11期與14期的洲際商圈，基地位於北屯區崇德路與環中路口，規劃為地上7層、地下4層的建築物，內容包含多元餐飲、宴會廳、娛樂購物、影城等生活娛樂空間，商場營業面積達3萬餘坪，總投資金額預估達60億，預計今年底動工，預計2023年底、2024年上半年完工營運。

位於百貨第一排，總太集團永福地產「洲際W」，擁逾三千坪的廣闊基地，三面臨路且緊鄰雙公園，周邊有美國學校、普霖斯頓、衛道中學等私立名校，人文氣氛濃，公設則以全齡化為主軸，規劃多達46項豐富公設，其中最吸睛的清水模三層獨棟休閒運動會館，以近600坪大面積專屬規劃，曾榮獲2019 A-design大獎，產品規劃2至4房、27至45坪，目前推出樹梢景觀戶「買房送車位」的限時限量限戶優惠，全案已銷售8成，已購客戶多為鄰近的潭子、中科科技業家庭為主。

中信房屋北屯松竹加盟店經理柯美涵表示，北屯11期已成為北台中核心發展區，擁有發展完熟的崇德商圈，又有大型百貨商城進駐、鄰近台中巨蛋體育館OT+BOT案、公有市場用地「市31」BOT案等，增添區域利多；加上緊鄰的14期重劃區土地迅速飆高，依目前土地取得成本推算，未來新案開價上看40萬元起跳，也順勢帶動一旁的11期，未來漲勢可期。