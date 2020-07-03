馬牌輪胎祭優惠　最高千元加馬禮券　

這個夏季不煩悶！努力抗疫同時，也要適時放鬆，出遊透氣的日子，讓馬牌陪您一同渡過！為感謝粉絲長期的支持，因應振興加碼列車，馬牌輪胎提供最高千元加馬禮券，讓全家人玩得盡興又安心。消費者凡於7/1至7/31購買指定尺寸馬牌輪胎，上網登錄即可獲得相對應的電子禮券，贈品數量有限，送完為止。

特別的夏天，即使暑氣逼人，也要盡情享受美好時光，為振興經濟出一份力！出發前，馬牌提醒民眾，出遊仍須注意社交距離，勤洗手、戴口罩，不讓病毒趁虛而入，只滿載安全回家。馬牌為您的旅途安心加碼，讓您放心相挺一夏！

馬牌輪胎表示，凡民眾於活動期間至全台德國馬牌輪胎簽約店家，購買4條馬牌指定胎15寸（含）以上，於8/2(日) 23:59前上網登錄購買發票資料、輪胎規格標籤並上傳，經核審通過後即可依購買尺寸獲得相對應電子禮劵。

馬牌輪胎受到消費者的肯定。圖／馬牌輪胎提供

活動門檻1：單次購買四條15~16吋之活動商品且單筆消費滿$8,000以上，可登錄電子禮券面額新台幣600元。門檻2：單次購買四條17吋(含)以上之活動商品且單筆消費滿12,000元以上，可登錄電子禮券面額新台幣1,000元，依登錄優先順序贈送，數量有限送完為止。「加馬電子禮券」可於7-Eleven 統一便利超商、SOGO、遠東SOGO、家樂福、王品集團擇一使用，無使用效期限制。

若非台灣開利耐特有限公司銷售之輪胎，如水貨或平行輸入輪胎，不符合參加本活動之資格，發票需能清楚辨識購買時間、商品明細及金額。活動登錄網站：http://ContinentalSP.83811.tw