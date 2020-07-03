疫情後企業應建立財務、營運、商業三大靭性面向

KPMG 主席于紀隆出席磐石會企業聯誼會分享全球企業新常態經濟

受疫情影響，磐石會今年第22、23屆會長交接典禮未舉辦大型公眾聚會。疫情解封後，磐石會首場企業聯誼會於7月3日舉行，除了近百位企業主親臨支持外，KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆亦受邀分享「從全球看台灣-疫後新常態」。

于紀隆表示，截至目前為止全球目前感染新冠肺炎案例數超過1,000萬人，預期數會再持續上升。對全球的經濟影響包括全球將會有多年低利率的情況出現；債務負擔及消費力下降將對許多國家的經濟成長造成重大影響；失業率需要幾年時間才能回到危機前的水平， B2C相關產業有大量失業率，數百萬的小企業將會倒閉；無限制的QE，將可能造成通貨膨脹或股匯市動盪。所以企業要有財務、營運、商業三大面向的靭性，制定方方面面的因應計劃，以面對疫情對全球的經濟影響。

TIRI 台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖則表示，這次疫情的不是對單一企業的影響，而是全球經濟的大災難，企業更要做好各項準備，面對疫後的新經濟局勢。因此去年起協助磐石會導入智識化的董監課程，讓磐石會的企業聯誼活動加入企業所需的最新智識分享。

磐石會秘書長張正駿博士表示，磐石會迄今共有110家會員公司，總市值逾2兆元，是國內上市櫃企業聯誼組織的領頭羊。疫情期間，磐石會會員企業相互扶持，分享企業面對疫情的各項因應之道，緊密的企業聯繫，更強化企業的競爭能力。透過磐石會會員企業的緊密聯繫及各項活動分享企業資源、管理，將共同面對各種經濟情勢的挑戰，建立堅若磐石的企業文化。