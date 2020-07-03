保險受益人用保險幫助年輕人

有人說：「不是我們沒有選擇，而是我們選擇了一條艱難的路，沒有傘的孩子，就應該努力奔跑。」

畢業於萬能科大餐飲管理系的曾建勳，從小父母離異，從學生時期便開始在餐廳外場半工半讀。

建勳：「小時候總是不敢再同學們面前提起家庭，會擔心同儕們的眼光。」但也因為這樣培養了對事情樂觀、獨立的精神。」

退伍後原本想依舊從事自己擅長的餐飲業，但看到了自己大學同學進到保險業的改變，讓對保險完全不了解的建勳毅然決然的加入保險業！建勳：「後來想想，自己真的很單純！當初完全沒有聽過公司的制度，也沒有了解工作內容就直接開始看書考證照，想都沒想的踏入了保險業！」

「沒人脈、沒口才、沒背景」可以說是對建勳的一個形容詞。

建勳：「當時第一次踏進客戶家時，全身都在發抖，腦袋一片空白，沒想過不敢和陌生人說話的我會從事業務的工作。」

「還記得剛進入保險業時，因為同學們也剛退伍，大家都還沒有收入，所以同學都無法跟我購買保單。也因為和親戚從小沒有接觸，一直到了晉升主任都還沒有任何一張親戚保單！但就是不想讓別人看不起，所以告訴一定要堅持住！」

相信付出的努力一切都會回到自己身上！

建勳：「常常覺得自己很幸運！透過公司的教育訓練，以及有幸參加各地區遴選的精銳課程。從不會說話到在台上侃侃而談，從害羞內向到懂得發揮自己影響力，從一個人到一群人！在這學會了「感恩」兩個字！」

很感謝引領我進來的主管，以及處經理！

處經理常常說：「以前都是愛拼才會贏，現在的年輕人都是-會贏才要拼！」聽完當下突然覺得很有感覺！從主管身上讓我看見了：「不論背景人脈、不論學歷高低！只要你想要就一定能做到！相信就是力量！」

團隊好，我才會好！充滿年輕人的通訊處給予了我們滿滿的活力，彼此都像兄弟姐妹般的互相扶持鼓勵，每天搖旗吶喊！也在這樣的氛圍下成長茁壯！孕育出自己的團隊！「我想要打造一個最溫暖的團隊」也因為夥伴們才能支持我一路到現在！看著夥伴生活品質的提升，從不會到獨當一面！就是我成就感的來源！

現在建勳帶著團隊資源走入校園，透過不斷演講幫助學弟妹，讓學弟妹也有機會像自己一樣能在保險制度上翻轉身手！

今年要晉升區經理的建勳一路走來都是穩紮穩打引領夥伴建立屬於自己的團隊，他常跟團隊夥伴說：

人生只有一次，逆風才能飛翔！

勇敢的翻轉自己的人生！