台北電器空調3C影音大展　日立變頻冷氣展示家用系列空調產品

第30屆台北電器空調3C影音大展3日至6日一連四天假世貿一館熱烈登場，空調領導品牌日立冷氣現場展示家用全系列高品質空調，以最齊全的機種對應各種需求。總統蔡英文蒞臨日立冷氣展示區，由知名主持人黃子佼、一日店長Joeman親自體驗凍結洗淨科技及Google音箱聲控功能，感受雲端世代的智慧家電魅力。

日立冷氣全面強化產品空氣潔淨力，建構完整「室內空氣淨化網」，嚴格把關空氣舒適三要素：溫度、濕度、清淨度，以三大科技帶來居家好空氣，守護家人呼吸健康。

空調產品在使用過程中，機體內會累積看不見、難清理的髒污、黴菌，降低效能更威脅呼吸道健康。日立冷氣同步日本技術「凍結洗淨科技」，一鍵即可清洗濾網後的熱交換器讓冷氣經常保持乾淨，輕鬆解決冷氣內部清潔問題；「銅管防腐蝕科技」，在室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞；夏日電費較高，日立冷氣的「體感舒適科技」能自動平衡溫度、濕度，涼爽舒適又省電。

日立冷氣以全方位空氣淨化機制對應戶外超標的PM2.5，清淨型除濕機可一次滿足除濕、清淨兩大需求，完美對應台灣全年潮濕、空污威脅的氣候型態；具備「48小時濾網自動清」功能的空氣清淨機，以及內建PM2.5濾網的清淨型全熱交換器，可高效淨化引入家中新鮮空氣，隨時享受清淨乾爽好空氣。

日立冷氣深耕台灣超過半世紀，提供高品質空調產品，落實企業社會責任，讓正向力量不斷循環，期許能提供更好的環境，使國人「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」，共創台灣在地幸福。