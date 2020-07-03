誓死守護文化歷史建築

福海宮槓上桃園文化局



桃園市文化局擬於7月7日召開文化資產審議會議，並於會議中審議「竹圍福海宮歷史建築登錄案重新審查」案，據悉將以「福海宮管委會發函撤銷有形文化資產申請」為由，撤銷106年福海宮登錄歷史建築之決議，民間對此表達強烈抗議。

桃園市文化局莊秀美局長(右二)出面回應後續處理方式。

福海宮管理委員會委員蔡忠烈表示，福海宮於106年2月申請提報為「歷史建築」，希望完整保留無形文化資產「飛輦轎、過金火」 所必需依附的廟宇、廟埕有形建築物、周邊原有戲台及過火場等百米綠地空間，而該申請也於同年7月經桃園市文資審議委員會決議，同意登錄為歷史建築，豈料桃園文化局不僅遲遲未依法公告，如今更要廢除歷史建築，知法犯法，違反文資法和世界文化保存主流價值。

福海宮重建主任委員陳又川指出，民國80年到85年福海宮因大火重建耗費將近三億元經費，如今新的管委會卻為了得到三億七千萬元的地上物估價而急著搬遷，依歷史建築價值而言是無可取代的無價之寶，重建時所使用的材料是稀有台灣牛樟木雕及老一輩台灣匠師雕刻完成的作品，所以文資審議委員會決議將福海宮列入歷史建築，現在時空背景條件不變，怎麼可以說撤銷就撤銷？就算要搬遷重建，要完成同樣如此規模歷史建築至少也要10億元以上，所以如今政府是在踐踏歷史建築的價值。福海宮第一、第二屆管理主任委員楊德賜亦補充，依照福海宮組織章程，重大議決財產處分須經大會討論通過，過去申請歷史建築和無形文化資產都是經過大會通過，但是去年信徒大會並沒有討論議決相關歷史建築的議案，關於福海宮是否搬遷一事，信徒間仍未達成共識。

前彰化縣政府文化資產審議委員蕭文杰老師指出，文資審議是專業審議，竹圍福海宮已在106年經由專家學者審議通過為歷史建築，桃園文化局卻無故遲未公告，如今桃園文化局重新審查福海宮歷史建築登錄案是恣意亂行，更將造成行政上的瑕疵，文化局必須為此負責！蕭文杰老師表示，無形文化財與有形文資是一體的，需要同時兼顧，目前臺灣是有歷史建築移築的案例，文化局若未能就地保留，也應基於文化保存將歷史建築移築，而非不予公告。環境權保障基金會專職律師黃馨雯表示桃園市在106年7月3日第3次文化資產審議委員會會議決議：「同意登錄為歷史建築，名稱為『竹圍福海宮』，登錄範圍依內政部都市計畫審議範圍訂定，並俟登錄範圍確定後辦理公告」這個決議，已經肯認福海宮符合歷史建築的登錄基準，但決議認為應該等都市計畫範圍確定後，再辦理公告，後段的決議，並沒有任何法律基礎來支撐，桃園市文化資產審議委員本來就應會同地政機關確認登錄的土地範圍地號及面積，桃園市文化局卻以此理由，未予公告，顯然是其餘其他考量，絕非依法行政。桃園市文化局附加法律所無的條件，造成福海宮至今仍無歷史建築的身分，明顯是怠於保存文化資產之職責！

黃律師進一步指出，桃園市文化局想用撤回申請或重新審議來解套，是完全不可行。主管機關本就有調查、保存文資的義務，人民提報，只是開啟國家對文化資產審議是否應予保存的程序，一旦經審認具有文化資產價值，政府就有文化資產之保存義務，依法就應該登錄為文化資產。黃馨雯表示以「飛航安全」為由不予公告也是不成立的，在106年8月文化局的審議程序當中，早就有將飛航安全納入考量，可見飛航安全和福海宮文資保存並不衝突，因此何以現在要犧牲福海宮，而非在設計規劃當中，達成和平共處的結果？綜合以上理由，桃園市文化局應立即登錄並公告福海宮為歷史建築！