尤努斯基金會辦三零世界保衛戰直播　陳零九為公益代言發聲

為歡慶5周年紀念日，台灣尤努斯基金會6月29日舉辦「尤努斯任務：三零世界保衛戰」，邀請新生代創作偶像歌手陳零九公益代言進行直播說明會，號召年輕人關注周遭社會問題、透過社群網路以簡單行動創造社會影響力。

面對後疫情經濟發展，「三零世界保衛戰」特別規畫每個人都能獨力完成的任務，捐款300元獲得公益商品「巨人的咖啡豆曲奇」咖啡餅乾，可支持尤努斯社企聯盟與高雄大學雨豆咖啡社企自給自足，並能取得挑戰三零任務資格拿下精美獎勵。收益透過高雄大學回饋印尼在地小農及偏鄉兒童來台的就學助學金，支持研發產品的台中社企聯盟女性微型創業家增加營收。

捐款成功且報名「三零世界保衛戰」後，於7月31日前針對3項「三零任務」任選其中一個主題，於Facebook分享一則令人感動的故事，除了獲得基本獎勵－尤努斯紀念悠遊卡，還有機會獲得企業贊助好禮。

陳零九以身作則示範任務並分享：「針對貧窮與失業問題，回想一位在永和賣地瓜的阿嬤，很辛苦的自食其力，若有尤努斯博士的微型信貸及社企輔育系統，就有機會協助她改良創意地瓜商品，可改善生活。」陳零九觀察敏銳與果斷的分析，迅速完成直播說明會設計的三項挑戰難關，並加碼提供自家品牌「Ninetheory」3件潮流T-shirt作為完成任務的額外獎勵。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，社企精神為慈善助人與獲利自足，能促進台灣社會邁向三零目標，感謝陳零九熱心宣傳公益。目前基金會已進行許多在地深耕計畫，如台中社企聯盟輔導弱勢微創家進行地方創生、推薦成立全台11所大學尤努斯社會企業中心，並進行學術研討合作，並讚許「巨人的咖啡豆曲奇」咖啡餅乾即是一項成功的創新。

台灣尤努斯基金會秉持微型信貸之父尤努斯博士的願景，推動世界邁向三零目標「零貧窮、零失業、零淨碳排放」，協助孟加拉尤努斯中心推動全球聯署由尤努斯博士與18位諾貝爾和平獎得主、32位前國家元首、慈善組織等102位世界名人發起呼籲的「新冠疫苗免費生產、分發」公益計畫，邀請每個人上網連署表達共好承諾、貢獻一己心力把貧窮送進博物館！

陳零九公益代言「尤努斯任務：三零世界保衛戰」6/29啟動說明會直播連結： https://www.facebook.com/watch/?v=3021445187975729

「尤努斯任務：三零世界保衛戰」活動說明請關注台灣尤努斯基金會： https://www.facebook.com/YunusSocialBusinessTaiwan/

新冠疫苗公益計畫參加連署：http://www.vaccinecommongood.org/