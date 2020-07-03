外貿協會109年度國企班結業典禮

創新格局 夢想起飛

經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理之國際企業經營班，7月2日在臺北國際會議中心舉行109年度結業典禮，由外貿協會董事長黃志芳主持，並邀請經濟部常務次長林全能、國際貿易局局長陳正祺等貴賓蒞臨頒獎，經濟部專研中心、日本台灣交流協會、中山大學等國企班合作單位以及多位企業高階主管實戰班與國企班校友等百餘位貴賓出席觀禮。典禮以「創新格局、夢想起飛」為主軸，期勉270名結業學員在經過國企班的洗禮後，能夠以優秀的創新力及行動力，迎接未來的挑戰。

外貿協會黃志芳董事長在致詞時談到，今年因為COVID-19疫情，讓全世界經濟蒙上一層陰影，也有人將這個世代稱為COVID-19世代，未來幾年將會面臨嚴峻的挑戰。黃董事長引用Google CEO Sundar Pichai給2020年畢業生的線上演說內容來期勉國企班學員，每一個世代都有著驚人的潛力，特別在面對嚴苛的環境時，往往能夠將人們的潛力激發出來，雖然現在經濟情勢不樂觀，但是這種焦慮及沮喪，反而是這個世界正需要的進步動力來源，才能夠創造世界的進步。現在這一代年輕人對社會議題的觀察與對政治的判斷力，還有透過網路自我學習的豐富知識，讓未來充滿了無限可能。除了Sundar Pichai給予畢業生的忠告「Be open, be impatient, be hopeful」，黃董事長也希望ITI學員能夠Be Brave，現今的世界局勢需要更多的勇氣去創新及面對挑戰，這是最壞的時代，也是最好的時代，相信以ITI學員的潛力，一定能夠創造出更輝煌的成績。

經濟部林全能常務次長致詞時表示，國企班具備職場高移動力及即戰力的人才深受業界喜愛，33年來共培養了5,918位優秀經貿人才，幫助台灣企業開拓市場。林次長以「走遠一點、留久一點、看深一點」這12個字送給今年度的結業學員，期望他們未來都能夠以開放的心胸，懷有冒險精神，創造並展現自己的價值。

ITI每年3月開始的就業媒合季，都有眾多企業爭相前來求才，今年已有近四百家企業參加國企班人才媒合活動，提供近三千個職缺，包含華碩電腦、中貿國際、鴻海集團、微星科技、宏全國際、寶成企業、廣達電腦等知名企業。而因應台商對於新南向市場人才的需求大增，國企班人才媒合活動也特別規劃「新南向人才專區」，協助企業徵聘新南向外派人才，幫助有意到新南向市場發展的學員應聘相關職缺，成為前進新南向的貿易尖兵。

除了國企班之外，ITI近年為配合企業需求，針對不同屬性規劃不同的培訓課程，包括「企業高階主管實戰班」、「新南向人才儲備專班」、半年期的「國際企業特訓班」、「國際企業在職班」等班種，為企業及想進修的優秀人才提供多元化的選擇，詳細課程資訊均可於ITI官網（http://www.iti.org.tw ）查詢。