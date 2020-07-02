百年靜修正式更名，靜修中學校名揭牌儀式

天主教靜修高中校長蔡英華。圖/天主教靜修高中提供

臺灣第一所由天主教創辦的女子中學——靜修女中於2020年正式更名為「臺北市私立靜修高級中學」。校方將於7月3日上午10時舉行校名揭牌儀式，紀念這歷史性的一刻。正式更名後，明年九年級和高三學生將是第一屆領到「臺北市私立靜修高級中學」畢業證書的畢業生。

靜修校長蔡英華表示，靜修是一所完全中學，自2007年（96學年度）起國中部開始招收男生。近年來考量性別平等且回應男學生高度直升需求，自2018年（107學年度）起開放國中部男生直升高中。目前，高中部已有13位男同學就讀，加上109學年度直升的20位男同學，今年8月起，高中部校園中將有33位男同學。

天主教靜修高中外觀。圖/天主教靜修高中提供

因應男生直升高中，校方在硬體設備上也做了許多調整。包括增設男生廁所，並在校本部體育場旁增設籃球機，讓學生可不受天氣影響運用課餘時間運動。109學年度起也預計增設生活科技木工教室，讓學生們可以發揮創意，體驗實務操作的樂趣。由於學校全面實施夜自習，為了師生安全，校方也特別加強夜間照明，並加裝監視器，讓校園零死角。

不少家長關心，開放男學生直升後會不會有學生戀愛的問題。靜修中學輔導室李佩瑜主任表示，在青少年階段對異性會產生好奇心是很正常的，靜修的師長們會教導孩子以尊重、平等的方式認識對方，建立正確的交友觀。

至於更名之後，高中部是否對外招收男生。對此，蔡校長回應這是可以預期的，但短期內目前還沒有這個規劃。近幾年會先觀察高中男女合校後整體學習風氣及社會需求，再做評估。

活動流程：

10:00唱校歌

10:05校長致歡迎詞、來賓致詞

10:25師長及學生致祝福詞

10:35新校名揭牌

10:45禮成、合影留念

文 謝振寶
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