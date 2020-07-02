大葉大學「千立方募款行動」助學圓夢 傑出校友捐贈物資回饋捐款者

大葉大學啟動「千立方募款行動」，協助經濟文化不利的同學安心就學，傑出校友林進昇、姜文中、賴舜堂在得知這項活動後，特別捐贈一批物資，回饋給愛心捐款助學的民眾，大葉大學主秘侯雪娟親自拜訪捐贈物資的校友企業，並頒發捐贈感謝狀感謝校友們無私的貢獻。

大葉大學侯雪娟主秘(左)頒發感謝狀給校友林進昇(右) 。圖／大葉大學提供

畢業於大葉大學工業設計學系、現任果舖創意行銷有限公司董事長兼設計總監的林進昇，捐贈一批環保杯綁及SD讀卡機等物資。林進昇表示，這些設計品都是他自創品牌「Bone」所設計出的產品，產品的創意來源，來自於當年就讀大葉大學時受到德國知名設計師「包浩斯」設計美學的影響，支持他一路創業到現在擁有一家銷售遍及全球50餘國的果舖創意行銷公司。他也勉勵學弟妹要善用學校提供的資源和養份，按照興趣走出一條屬於自己的道路。很開心這次有機會用實際行動支持學校，幫助經濟文化不利的同學，讓他們可以安心就學。

大葉大學侯雪娟主秘(左)頒發感謝狀給校友姜文中(右) 。圖／大葉大學提供

大葉大學設藝學院碩士班畢業的姜文中，則是捐贈一批小支雞文創雞毛撢子給學校。姜文中在2016年創立品牌「手手」，他說，大葉大學的德國師徒制教育為他打下良好的基礎，求學期間接受了大葉大學在教育與設計上的滋養，出社會後很高興可以運用自己的資源回饋母校，很開心可以將這筆資源投注在學弟妹身上，期望學弟妹在畢業後有能力了也可以將這份心力回饋給母校有需要的同學。

大葉大學侯雪娟主秘(左)頒發感謝狀給校友賴舜堂(右) 。圖／大葉大學提供

畢業於大葉大學生物產業科技學系博士班的傑出校友賴舜堂也響應這次愛心募款活動，捐贈了一批舜堂萊嘉股份有限公司生產的典藏烏龍茶酒禮盒。賴舜堂表示，得知學校「千立方募款助學行動」，身為學校的校友，很高興有機會可以盡一己棉薄之力幫助經濟文化不利同學，讓他們安心就學。

大葉大學校長梁卓中指出，每個孩子都擁有無限潛能，透過教育可以給孩子不一樣的未來。大葉大學經濟文化不利學生比例高達15％，高於全國平均數10％，為了協助他們安心就學，大葉大學推動「完善弱勢協助計畫」，這筆經費將用於經濟文化不利學生的學習輔導與助學，不只能減輕學生的經濟壓力，也有助於幫助學生培養學習力與跨領域能力，翻轉人生，開創美好的未來。捐款金額不分大小，都是助人的心意，學校特別企劃了「千立方募款行動」，為了回饋愛心捐款民眾，單筆捐款滿新台幣一千元回饋環保杯綁或是SD讀卡機，捐款滿三千元回饋小支雞文創雞毛撢子乙支，捐款滿一萬元回饋典藏烏龍茶酒禮盒乙組。

大葉大學主秘侯雪娟代表學校頒發感謝狀給傑出校友林進昇、姜文中、賴舜堂，感謝他們的愛心助學。侯雪娟主秘說，學校強調師徒制辦學，培養肯學、肯做、肯付出、肯負責四肯特質的大葉人，感謝校友對學校的認同與無私奉獻，幫助弱勢學生可以安心就學，期盼大家共同加入愛心助學的行列，藉由教育翻轉他們的未來。