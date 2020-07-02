富士達保經董事長廖學茂提供獎學金助朝陽科大學子海外壯遊參訪見學

為拓展學生國際視野，打造成為具備移動力之國際菁英，朝陽科技大學行銷與流通管理系在富士達保險經紀人公司董事長廖學茂的捐助支持下，成立「富士達保險經紀人廖學茂董事長獎學金」，獎助優秀學子海外壯遊及參訪見學，透過國際體驗學習計畫執行，打開學生通往世界的另一扇窗。

朝陽科大校長鄭道明表示，富士達保險經紀人公司董事長廖學茂踏入保險業30多年，從基層業務員做起，先後於數家大型保險公司擔任執行副總、總經理等職，2007年成立富士達保險經紀人公司，目前為台灣前十大保經公司，旗下達2,500人，多年來已榮獲保險信望愛、金峰獎、金品獎、華人公益金傳獎、世界傑出名人榜等肯定。擁有豐富且完整的行銷經驗和企業管理實務的廖學茂董事長，今年獲聘為朝陽科大行銷與流通管理系學門講座教授，投身教育，傳授自身經驗協助產學合作培育，幫助莘莘學子逐步了解產業趨勢，貢獻良多。

在朝陽科大行銷與流理系已任教10年的廖學茂講座教授認為，傳授結合實務的學術知識，培養學生具有國際視野能力，是不可獲缺的。除了專業成就外，廖學茂更在社會公益上不遺餘力，不但連續7年贊助家扶基金會的心願娃計畫，並成為家扶基金會的終身義工；近年連續擔任兩任財團法人張老師基金會台北中心主任委員，投入愛心募款，期盼能為關心青少年及心理輔導領域付出心力，廣受肯定。

朝陽科大行銷與流通管理系主任李冠穎主任表示，提升學生國際移動能力為學校重點策略之一，在此獎學金的補助之下，結合系上專業課程進行海外參訪，大幅增加學子出國見習機會。此外，透過海外體驗學習，不僅可提升學生國際視野，更能優化學生未來在職場上的表現。