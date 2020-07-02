嵩偉實業於台南機械展 展出伺服主軸頭及鑽孔攻牙機

今年國內第一檔大型B2B展覽「2020台南機械暨智慧製造展」於今(7/2)日盛大開展。以30年國產伺服主軸頭客製化設計及製造經驗為基礎，開發配備「雙伺服馬達」之鑽孔攻牙兩用機的嵩偉實業，於B227攤位展出旗下伺服主軸頭、滑座，及鑽孔攻牙機等產品，為高科技、3C、基板等精密零組件製造需求的業者，提供高稼動率的生產利器。

嵩偉總經理陳誌平表示，公司歷時多年所開發的鑽孔╱攻牙兩用機，採用日製雙伺服馬達進給、驅動，除電腦程式設定簡便快速，還內建通信功能，滿足遠端監控需求。轉速在3000～6000RPM間自動調整，鑽孔精度高、溫升慢，還配有行程極限開關，大幅提高產品稼動率，及鑽頭、牙攻使用壽命。

陳誌平說，嵩偉自行研發製造的CNC伺服主軸頭，堅持十多道傳統且繁瑣的加工組裝程序，為產品奠下高品質的基礎，且所有產品都必須通過嚴格的精度、同心度、溫升等品管測試，確保不因高速、長時間作業而產生質變，以發揮高質量的運轉效能，提供客戶端可靠的加工精度和穩定度。產品可應用於鑽孔機、攻牙機、搪銑機等各種金屬加工機械，進行攻牙、深孔啄鑽等工作，並可搭配分度盤、伺服滑台做自動化生產，不僅應用層面廣泛，適用於大多數的加工機械，品質更深受客戶信賴。

嵩偉實業自1989年創立以來，以伺服主軸頭、間歇分割器、多軸器、空油壓/伺服滑座、鑽孔攻牙機等模組化製品著稱。產品廣泛運用在自動化機械產業、高科技產業、汽機車加工業、扣件業、螺絲螺帽業、五金零組件、手工具、氣動工具等。30多年來不斷地強化研發創新和經營能力並擴大營運規模，扮演著相關產業領域最給力、最可靠的推手，以現有產品線為基礎，持續提供客戶更多元、更完善的產品。

公司官網：http://www.songwoei.com.tw

