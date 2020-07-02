臺北市會展解封 啓動轉型迎接後疫情商機

隨著國內疫情穩定控制，中央流行指揮中心擴大鬆綁生活防疫規範，繼中央6月11日宣布會展活動解封，及6月22日起低或中低感染風險國家/地區之商務客，可有條件入境並縮短檢疫時間，臺北市政府觀光傳播局已在遵守防疫新生活運動的原則下做好準備，率先迎來國內會展商機。同時，臺北市會展產業發展基金會管理之花博公園爭艷館、流行館、圓山廣場、舞蝶館等場館，自6月7日至12月6日提供場館租金減免50%之優惠，以鼓勵會展業者舉辦展會活動，達到產業振興目的。

今（109）年6、7月已有超過百場的大小活動在臺北市辦理，包含家具展、連鎖加盟創業展、旅展等消費性展覽、企業會議、學術研討會及演唱會等。下半年則預計有9月「世界臺灣商會聯合總會第26屆年會」、11月「第14屆亞太視網膜玻璃體會議」及12月「2020臺灣醫療科技展」等獲得觀傳局109年第2期國際會議、展覽暨獎勵旅遊贊助的國際性MICE活動在臺北市辦理。

臺北市長柯文哲日前出席「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟論壇」，強調即便疫情真的結束，面對新的社會經濟模式，臺灣應該思考如何「轉型」。以今年4月20日至24日在臺北市舉辦的「全球網際網路會議The Web Conference 2020」為例，因疫情影響將實體會議改以全線上轉播方式進行，柯市長即透過網路開幕致詞，與全球頂尖的資訊科技領域專家、技術開發商和各國政府代表在網路世界見面。

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，進入後疫情時代，會展「數位化」及實體數位並行的「複合式（Hybrid）」會展將為趨勢，觀傳局訂於7月3日召開臺北市會展業者領袖會議，期透過各領域交流激盪創新契機，進而「轉型」創造更多會展商機。

觀傳局對內攜手業者，對外委託外貿協會執行「2020臺北市MICE短期執行計畫」，透過國際會展專業顧問之合作、5月起發行之中英文版電子報、6月底建置「Taipei MICE」FB粉絲頁、專業媒體等數位行銷管道，積極宣傳臺北市安全安心的會展環境，輔以今年5月「國際會議協會（ICCA）」統計排名，臺北市於亞洲國際會議城市排名由第6提升至第5的近年最佳成績，持續為迎接後疫情會展商機預作準備。