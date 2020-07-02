綁定數位三倍券 天天送你Gogoro VIVA Lite

振興三倍券7月1日正式開放民眾數位工具綁定及紙本預訂，選用數位三倍券的民眾，將有機會獲得Gogoro VIVA Lite。

從今（109）年7月1日至12月31日民眾即可至行動支付、電子票證或信用卡之業者平台進行綁定，於7月1日至10月31日綁定數位三倍券，經濟部將推出天天送你Gogoro VIVA Lite活動，由業者提供25台Gogoro VIVA Lite電動機車作為活動獎項，預計辦理二波抽獎活動供優先綁定數位三倍券的民眾參與。

第一波抽獎活動自7月6日起至7月15日止連續10日，天天抽出1名；第二波抽獎活動自7月16日起至10月31日止，共計15週，將每週抽出1名，中獎者即為Gogoro電動機車的幸運得主。活動條件為中獎者不得於中獎後取消三倍券綁定，並經確認其使用三倍券消費滿額3,000元並取得2,000元回饋後，即可至業者門市領取Gogoro電動機車乙台。鼓勵民眾參與加碼抽送Gogoro VIVA Lite，並把握時間於7月1日至10月31日先綁定數位三倍券。

各界關注已久的振興三倍券在7月1日正式開放民眾預訂與綁定，為讓民眾更加了解三倍券綁定、預訂申請管道，以及各家業者優惠加碼方案，即日起可善用「振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/ ）」，查詢相關資訊。

民眾可依自己的使用習慣選擇三倍券的領取方式，包括行動支付、信用卡、電子票證或紙本券，官網頁面可以詳細查看領取資格與教學步驟及常見問題。特別是考慮使用數位三倍券之民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康，無論看準哪家業者推出的加碼優惠，7月1日可在官網查看綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計享回饋。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，歡迎民眾多加利用「振興三倍券」官網了解綁定、預訂及加碼優惠等第一手消息。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。