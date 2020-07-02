國產熔噴布新機7月1日投產 挹注口罩防疫新動能

經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫「熔噴不織布機建置計畫」，補助敏成公司、兆羿公司各1台建置熔噴不織布設備，於7月1日同步正式啟用投產，並於敏成公司舉辦剪綵及揭幕典禮，立法院蔡其昌副院長、經濟部王美花部長、經濟部工業局呂正華局長、桃園市鄭文燦市長等均到場祝賀。

熔噴布係作為口罩三層結構之中間過濾層，具阻絕病菌效果，是醫用口罩的關鍵原料，疫情期間在全球造成搶購。工業局表示，國內原本即有熔噴布製造能力，基於防疫超前布署策略，快速提升口罩關鍵原料供應量能，爰於今（109）年5月5日公告「熔噴不織布機建置計畫」，期透過補助加速廠商自主開發熔噴布設備，遴選敏成公司及兆羿公司各建置1台，分別補助新台幣2,000萬元，並要求於6月30日前須建置完成。

王美花部長指出，疫情期間，國內口罩產能逐步提升並充分供應國人，歸功於關鍵原料熔噴布自給自足，將「原料才是王道」精神發揮到極致。敏成、兆羿等公司攜手政鈺、鼎峰合作開發熔噴布設備，使我國從熔噴布設備以至熔噴布均能完全國產化，並且熔噴布的過濾效率、壓損等均通過紡織研究所檢驗通過，品質優良，可謂傳統產業高值化之典範。

工業局表示，國產熔噴不織布設備建置完成，每台預計每日可增加2噸熔噴產能，2台共計每日4噸，至少可供400萬片口罩生產使用，挹注口罩防疫新動能，除能供應國內生產口罩之外亦可把握時機外銷，打響MIT關鍵防疫原料品牌。