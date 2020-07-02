工業局描繪金屬產業課程地圖 點亮技術學習路徑

經濟部工業局為協助金屬產業升級轉型，於今（109）年度推動「智能金屬產業育才平台計畫」，委請工業技術研究院及國立高雄大學共同推動「金屬產業初階課程地圖」，為使課程地圖能確實切中產業發展所需，高雄大學於6月23日舉辦金屬產業初階課程地圖座談會，邀請各產業代表如中鋼、中鋼鋁業、榮剛材料、傑出材料、鑫科材料、精工鑄造等，另亦邀請產業公協會及學界如台灣鋼鐵工業同業公會、台灣銲接協會及國立成功大學等各產官學研單位共同參與討論。

鋼鐵公會沈錦全總幹事表示，公會一直扮演學校與產業的橋樑，協助產業培育所需人才，盼工業局推動金屬產業初階課程地圖，能讓學生更能了解金屬產業所需職能需求，導引新鮮人進入金屬產業；產業與會代表認為，金屬產業人才招募不易，面對未來數位化、智能化需求，公司在品管、製程、材料、環保、電機、研發等各面向皆缺乏專業人才，現階段是以企業內部教育訓練來提升在職人員能力水準，希望可透過課程地圖讓學生了解金屬產業職能需求及發展，以提升學習興趣，願意深耕於金屬產業。

針對產業建議，工業局楊志清副局長表示，我國金屬產業擁有深厚技術基礎，具有上下游完整產業鏈，考量學生較不清楚金屬產業發展趨勢及所需專業技術人才，因此委請工業技術研究院攜手高雄大學共同推動金屬產業初階課程地圖，使學生清楚瞭解產業職能需求、進而選擇培養核心能力，畢業後應用所學於職涯。

學界代表高雄大學林東毅研發長表示，本次座談會出席業者皆為國內金屬產業上游指標性廠商，可讓課程地圖設計完整且符合產業需求，有助學生在學期間可養成產業專業技術能力，畢業後即成為產業可用之人才。

金屬產業初階課程地圖可鏈結國內大學校院課程與產業發展重要技術，提供學生了解具體產業所需職能，協助欲於就學期間增強產業實務所需能力的學生聚焦學習，充實自我職能實力，並有助解決金屬產業面臨轉型所需之人才缺口及職能落差問題，為金屬產業人才育成提供新契機。