國際扶輪3523地區傳愛　捐贈「肝病防治學術基金會」30萬元

長期支持公益，國際扶輪3523地區於6月30日捐贈予「肝病防治學術基金會」30萬元，透過多場篩檢活動，及早發現及早治療，再造扶輪人參與根除小兒麻痺的光榮歷史，可望台灣於2025年能完全消滅C肝。

國際扶輪3523地區總監邱鴻基表示，肝病始終為國人的國病，因此扶輪人積極投入此項有意義的活動。台灣醫界長期深耕肝病領域，期望能比世界衛生組織(WHO)預定目標提早5年，2025年讓C肝完全消失。

國際扶輪3523地區自2019年即攜手「肝病防治學術基金會」，/27假台北孔廟舉辦第一場國際世界肝炎日，針對肝炎及肝癌作大篩檢，由台北政愛扶輪社申請全球獎助金70,000美金，共有51個扶輪社共同參與；另外還有台北南茂扶輪社、台北政愛扶輪社、台北逸仙扶輪社共舉辦4場，共計5011人參加篩檢，協助642位民眾篩檢出B肝，117位民眾篩檢出C肝，還發現12位疑似罹患肝癌與胰臟癌的患者，協助轉診並即時就醫，幫助更多民眾能珍惜生命。

國際扶輪3523地區肝病防治推廣主委楊奕蘭指出，身為醫師的邱鴻基總監特別重視全民健康，在他的帶領及規畫下，團隊共同完成一項不可能的任務。「扶輪傳愛․消除C肝」，從南到北，遍地開花，致力推動肝病篩檢，為消除國病能盡一份心力。

此次有南德社為台中場申請63,000美金、預計可篩檢4000人，南港社攜樂雅社為嘉義場申請79,500美金，預計篩檢5000人；西南區社為雲林場申請81,000美金、預計為5000人篩檢。今年在邱鴻基的登高一呼下，扶輪人成功完成近45萬美金的篩檢活動，服務高達2萬人。

為善盡企業社會責任，扶輪人有錢出錢、有力出力，並花費自己寶貴的時間與獻愛心，落實作公益的精神令人敬佩，共同完成每一場篩檢活動令人感動。未來期許扶輪人能拋磚引玉，喚起更多善心人士，共同讓肝病在全球消失。