搶攻後疫情商機 台灣精品智慧交通線上展揭幕

後疫情時代，全球產業鏈產生改變，為協助臺灣智慧交通及汽配業者在疫情期間持續爭取商機，外貿協會運用數位科技打造「台灣精品智慧交通線上展館」。6月30日由外貿協會秘書長葉明水主持，安排拓連科技、宏碁智通、慧友電子與台灣華傑4家企業，以線上直播方式發表最新解決方案。

葉明水秘書長表示，根據市調公司Markets and Markets資料，全球智慧交通市場規模自2017年的550億美元，將於2023年增至1,492億美元，年複合成長率達14.7％。近年來臺灣亦有多家業者相繼投入智慧交通應用的領域，如國道ETC收費系統、電動機車換電站及電動汽機車充電站等，已在國際市場上創造不少成功案例。

國際貿易局李冠志副局長到現場為臺灣智慧交通業者站臺，並向國際買主大力推薦「台灣精品智慧交通線上展館」。他指出，館內依照產品類別劃分，包含智慧交通解決方案、車用電子、汽機車零配件和維修工具等，共展示55件「台灣精品」最新得獎產品，線上館參觀者也可以藉由線上詢問單來與臺灣的企業洽詢產品進一步資訊。

外貿協會葉明水秘書長主持台灣精品智慧交通記者會。圖╱陳宗慶

拓連科技盧先璞副總表示，拓連科技的「先進雲端電動車充電營運系統」，為統籌所有電動車充電站順利運行的「大腦」，指揮電動車充電站進行所有重要運作功能，使各廠牌的充電站可以為顧客提供完美的充電體驗。並具備自動診斷及營運分析功能，能適時檢查設備，並確保每個電動車充電站的最佳運行狀態，且為管理團隊提供整個充電服務營運所的深度分析。

慧友電子李冠籴副理表示，慧友電子近年將專業的監控技術投入在車用安全領域，其榮獲2020年「台灣精品獎」的「車用數位錄放影機」，具備人工智慧及高速運算能力並具優雅線條導熱設計，其強固的外型，通過美國軍規防震防摔認證，適用於火車、鐵道和車隊管理等領域，是全方位車用網路監控解決方案的最佳選擇。

宏碁智通張彤瑞處長表示，宏碁智通致力於發展智慧交通解決方案，2020年獲獎之「智慧路邊停車計時收費系統」，整合電子票證、車輛偵測、車牌辨識及停車App， 針對路邊停車、路外停車等私人運具停車需求，提供車主、停車場業者、地方政府具備智慧化、雲端化、高效的智慧停車服務，是全臺首例結合自動車輛偵測、車牌辨識技術、雲端管理平臺的路邊停車管理解決方案，目前於臺北、臺南及高雄軟體園區皆已設置應用。

國際貿易局李冠志副局長蒞臨現場致詞。圖╱陳宗慶

台灣華傑徐卿華秘書表示，台灣華傑30年來專注於生產各類型開關，近年致力於新式樣薄型化的產品研發製造，佈局中高階產品市場。其獲獎的「6系列無聲開關」於開發階段即明確定義以「靜」為出發點，主要應用於車載產業鏈的方向盤功能鍵，目前在ISUZU、HONDA已經完成整車測試並進行批量試產。

在疫情影響下，「台灣精品」積極透過各市場的官方數位社群及專業網路平臺如LinkedIn及Facebook等社群媒體推廣及國際媒體宣傳，以提升臺灣智慧交通在國際市場的知名度，並協助業者由傳統走向數位轉型，以一系列線上活動及展覽開拓國際市場，爭取商機。

智慧交通線上記者會直播連結：（www.youtube.com/watch?v=EWZdp10I-Qs&feature=youtu.be ）。