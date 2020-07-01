貿協eBay臺灣館神救援 助臺灣產品掌握後疫情商機

外貿協會eBay臺灣館實體暨線上說明會「台灣經貿網X eBay臺灣館帶您賣向全世界」，6月30日於臺北國際會議中心舉辦。

外貿協會表示，eBay臺灣館於去（2019）年首度開館即獲廠商好評，共協助76家廠商上架商品，累積達到超過123.8萬美元成交金額，約新臺幣3,714萬元。現為協助中小企業爭取後疫情時代跨境電商版圖，今年eBay臺灣館開放除「台灣經貿網」尊爵會員外，只要具有進出口資格的廠商皆可申請，持續神救援臺灣產品貨賣全球，掌握後疫情商機。

貿協「台灣經貿網」在國際貿易局支持下，聯手全球知名電商平臺eBay，戮力協助中小企業上架eBay臺灣館。貿協表示「貿協eBay臺灣館」今年重要任務是成為後疫情商機的絕佳跳板，就目前臺灣館產品分析，體育用品、汽車零配件、消費電子等原先就是跨境電商賣家熱銷品項，在疫情期間銷售表現更加亮眼，因此今年將擴大募集上述深具潛力之產業產品，後疫情商機不漏接。

本次說明會由eBay臺灣團隊現場分享，內容涵蓋全球市場趨勢分析/電商熱銷品類指標、eBay平台帳號申請流程解析、eBay臺灣館專案介紹，以及eBay物流規劃及建議等，以淺顯易懂方式帶領廠商進入eBay的世界，彈指間銷售產品到美國，現場備有諮詢桌供會後廠商，進一步詢問相關銷售問題。