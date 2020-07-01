5人為中小企業貢獻 獲贈國家磐石關懷獎章

中華民國全國中小企業總會6月30日召開會員大會，經濟部王美花部長出席為中小企業打氣，會中頒贈「國家磐石關懷獎章」及績優縣市中小企業社團獎，各縣市中小企業代表熱情參與。

王部長致詞時表示，很多傳統產業因為國際疫情關係，讓他們生意掉滿地，尤其紡織業、手工具業等，政府將力拼紓困振興，在「振興三倍券」方面，也將推出數位加碼方案，期望後疫情時代，臺灣能重新出發。

全國中小企業總會理事長李育家表示，中小企業占全體企業97.6%，達147萬家，各行各業早已摩拳擦掌待「振興三倍券」發行「搶商機」，預期可超過三倍以上的效益。同時也期盼政府能提供更多的輔導措施及新經濟政策，打造完善經營環境及健全法規制度，協助中小企業「轉骨、轉型」。

會中也針對不同領域對中小企業有重大貢獻之人士進行表揚，從管理教育、政策與輔導、金融服務、立法與服務、大眾傳播等面向推舉出5位獲獎者，分別為：臺灣科技大學廖慶榮校長、臺灣經濟研究院孫明德景氣預測中心主任、華南銀行張雲鵬董事長、立法院蘇巧慧委員、自由時報鄒景雯總編輯，肯定他們長期為中小企業發展的投入與貢獻。並表揚台北市中小企業協會、宜蘭縣中小企業協會等績優縣市中小企業社團。