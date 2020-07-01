電競藍綠大對決！良興多媒體展達成共識送66,666現金

電競場上的藍綠大對決將在7/1-7/6於良興多媒體展上正式開打啦！現在不需要冒著風險，又戴著口罩擠在悶熱的世貿會場，羅技Logitech、雷蛇RAZER等電競大廠強勢進駐良興多媒體展，直接上EcLife良興購物網或全省門市，線上線下同步開展，更要送出66,666的新台幣現金！

電競藍綠大對決同場較勁，不只大打CP值，更是互相PK折扣力度。Logitech G此次在良興多媒體展推出玩家必備的G502滑鼠，直接六折，自訂按鍵11組，高敏感16K感應器，完全可支配各種電競遊戲，堪稱電競鼠王。還有號稱最高階的鍵盤G913以及超跑情人夢所需要的電競賽車方向盤，在良興多媒體展都有專屬價格。

雷蛇RAZER也是來勢洶洶，依舊走的是信仰玩家們最愛的軍綠風格，順應電競的無線趨勢，良興多媒體展主打無線商品，高DPI電量續航又強，還有極致抓握手感的曼巴無線電競滑鼠，兩千就有找，完全是高CP的首選。耳機麥克風也推出影鮫無線耳機麥克風，依舊也是展期專屬價格，專屬價格7/6截止。

7/1-7/6良興多媒體展，除了Logitech、RAZER兩大電競廠牌外，還有多達13家的電競與3C周邊大廠進駐，包括MSI、SAMSUNG、ANKER、ONPRO、ASUS、ASUS ROG、HyperX、CORSAIR、EPSON、大通、逸盛科技。活動期間購買參展品牌商品，不限消費金額，直接抽66,666現金、VR眼鏡、電競耳機、電競滑鼠等大獎，另外消費滿額無條件再送你全家咖啡券！