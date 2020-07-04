中華科大攜手蔚翔婷運通導入IATA航空物流課程及證照

中華科技大學於日前與蔚翔婷運通股份有限公司簽署推廣合作備忘錄，進而導入目前業界最知名國際航空運輸協會(IATA)的航空物流課程及證照，預期將使得中華科大在航空人才培育的拼圖更趨完整。

IATA國際性證照廣為國內外民航及物流公司認可，蔚翔婷運通公司目前為國內僅有三間IATA認可教育訓練機構，並為台灣唯一IATA認證可執行第1~17類完整航空客貨運課程及證照訓練機構。

簽約後出席貴賓合影。圖／中華科大提供

中華科大董事長孫建行表示，中華科大成立52年以來，一直一本為產業育才的觀念，不斷導入國際及業界最新觀念及課程，培育實務型人才，希望在導入相關國際課程及證照，不僅提升教師的知能，更能帶入課程，提早獲得相關證照，直接就業。

遠雄自貿港區公司葉鈞耀董事長表示，非常感謝中華科大願意投入國內物流人才的教育，國內外未來的航空物流的成長快速，前景看好，急需相關人才的投入。他說，先前與中華科大簽約合作協議，合作由大四實習生、學士到碩士初、中、高一貫人才培訓，再結合IATA實務課程，將為台灣最重要的物流人才訓練基地。

郭承亮校長表示，中華科技大學擁有全國唯一的航空學院 (新竹校區)，亦將在南港校區成立航空物流組，經積極與北部高中職相關科別合作，形成特色課程，並攜手北部地區海、空運承攬業及相關業者共同培育實務型人才。期望學生經由高中、大學、實習階段，在進入職場之前完成必要的訓練課程及獲得有關的專業認證，達成畢業及就業的目標。

中華科技大學長期以來在國內航空物流貨運實務教學擁有領先地位，並與國內知名公司遠雄自貿港公司，洋基通運(DHL) ，沛華物流公司等十餘家公司簽定合作備忘錄及實習合約，每學年都有數十位畢業校友及實習生進入相關航空物流發展，工作表現深獲業界肯定。