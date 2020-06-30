北市府產業發展局補助工商團體及廠商海外參展 7月15日起開放第二梯次申請

臺北市政府產業發展局為鼓勵企業積極參與國際展售活動，自102年起補助北市工商團體及個別廠商海外參展費用，協助廠商拓展對外貿易商機，爭取開拓海外市場的機會。今年度第二梯次將於109年7月15日至8月15日開放申請，並於109年7月9日MCA 華圓文創中心辦理申請說明會，歡迎有興趣之臺北市廠商踴躍報名參加。

依據統計，臺北市從事進出口廠商家數約8萬餘家，居全國之冠，約占臺北市23餘萬家廠商總數三分之一，鑑於海外參展效益大，補助臺北市轄內工商團體及廠商海外參展費用，以鼓勵廠商拓展海外市場。申請資格為登記於本市之工商團體組團，且參展團商須至少3家為本市廠商；或於本市登記的個別廠商參展。工商團體組團參展，每年度以申請2項展覽為限；單一廠展覽每一本市參展商最高補助金額為新台幣8萬元，最高總補助金額為新台幣80萬元。個別廠商參展，每年度以申請1項展覽為限，單一展覽每一廠商最高補助為新台幣6萬元整。

「臺北市補助工商團體及廠商海外參展計畫」自102年起推動，7年來共補助278組團體與1,462家廠商參與國際展覽，爭取海外訂單，更多下半年海外參展補助資訊與第二梯次申請說明會資訊請至臺北市政府產業發展局網站(https://www.doed.gov.taipei/)或計畫網頁(https://reurl.cc/yZlDKq)搜尋，申請說明會將有專人提供完整的申請流程說明，歡迎下半年度有意願海外參展的廠商，把握政府補助資源，儘速報名與申請。