中華企經會開辦首屆高階主管研習班7月18日開課

沿襲Mini EMBA研習班的授課精髓，社團法人中華民國企業經理協進會開辦首屆高階主管研習班，7月18日開課。中華企經會指出，高階主管研習班在培養企業的未來決策主管，與接班梯隊成員，與各企業攜手，共同邁向茁壯、永續的未來，歡迎業界高階主管報名參加。

Mini EMBA研習班1999年起開辦至今累計培訓出1,700餘位學員，協助中高階經理人員獨當一面，開創企業疆土，學習課程廣受好評。高階主管研習班延攬郭智輝、盧明光等集團董事長，羅達賢、陳定國等科技界、管理學界、各企業跨產業名將統帥授課。

全新改版的高階主管研習課程包含五大模組課程，課程內容涵蓋：數位科技發展與應用新趨勢、企業併購的策略與技巧、新世紀動態管理、財務管理與數位金融，以及新零售發展及行銷應用新趨勢等等，每一模組有八門課、每門課三小時，透過全部120小時的學習過程，引領高階主管學員進入企業決策性公司治理、經營管理的學理與系統化的實務領域。

配合各產業界學習時間的不同，高階主管研習班有多種收費機制；五個模組全報費用90,000元，選修單模組一組費用20,000元，單模組二組39,000元，單模組三組57,000元，單模組四組74,000元，課程內容可上網查詢。http://www.cpma.org.tw報名電話:02-2712-7478。