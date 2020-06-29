國際扶輪社3523地區台北黃埔扶輪社創社暨職委員就職典禮

黃埔是去年九月由”送愛到泰北”的善心人士… 英文補教界名師~劉毅老師 、許瑞展、馬金萍、王韻懿、歐陽非凡 、蕭懷湘，、張正華、詹雪玉、共八位社友的起心動念提議所組成！

從好友張正華，王韻懿引薦至逸天扶輪後、感謝 3523總監 Joy的關愛，推薦社台北逸天扶輪社社長 king的鼓勵、 助理總監 David的支援，和許多的資深社友蒞臨指導，才讓台北逸天黃埔衛星扶輪社以極快的速度成立，更晉升為台北黃埔扶輪社！

袁慶方社長表示:籌備期間 ，社友林妍君每會必到，社友許瑞展，林思騰舟車勞頓、辛苦的遠從嘉義、彰化北上、衹為讓大會更臻圓滿！社友馬金萍 帶著兒子環島也專程趕回來、 王能興大哥雖遠在美國，但不時用私LINE詢問創會進度？ 趙雅齡更是熱心每次需準備的籌備，歐陽知凡及非凡忙碌於每次的社刊及簽到名牌的製作、 劉念念趕著第二次畫展 、但只要一通電話他都會趕到… 周克琦大哥百忙之中他也過來蜻蜓點水一番… 他常客氣的說: 因為他喜歡跟我們拍照 ！慶方知道、若無熱情又怎能大老遠只為來開一場會議呢？所以強烈的感受到大家對黃埔扶輪社濃濃的熱愛，呵護更有許多的期待！

謝謝在衛星扶輪社之後加入的社友們， 有前監察院副院長陳進利， 調查局退休的滕則權， 經營海運、空運的海權公司負責人古偉明， 名室內設計師段硯中 、事業有成的王佩如， 王韻懿、年輕的企業家吳文發 、節能減碳工程師黃正忠、珠寶業的陳建廷， 高玉強和袁致中你們是黃埔扶輪社最堅強的後盾！

1949年國軍自雲南進入泰國北部緬甸，寮國交界，是所謂金三角！當年有李彌將軍率領約3O萬部隊，一部份撤退來台。情感上仍以中華民國之台灣為祖國！孤軍因協助泰國政府掃蕩泰共有功，而獲得泰國居留權，

孤軍後裔現約8萬，生活品質低劣，·教育貧乏！

本會創社社員也是英語補教界名師劉毅老師，早在此之前”送愛到泰北”。 從1O6年開始慶方也隨同劉毅老師年年同赴泰北、為芒崗村興建文明中小學教學大樓外、也關懷慰問年邁孤軍。 此一善行也將成為黃埔扶輪社之長年社福任務！ 孤軍熱愛中華民國是血脈相連的同胞，讓我們一起關心，幫助他們！

而創社社長Jason是衛星扶輪社中的佼佼者 。為眾人所認同而成創社最佳人選 ！

現在實至名歸的CP Jason 更期待各友社及各界善心人士，能秉持人溺己溺的精神， 與黃埔扶輪社攜手同行 一起”送愛到泰北”！

扶輪社前已有「送愛到泰北」之舉’於2O15年後中斷！

在人不親，血親的前提下，本社也已得到大家的認同、支持、繼續扶輪精神不中斷。

所以「送愛到泰北」已列為黃埔在一般社服之外的一項標杆性社服。期望黃埔在3523地區茁壯發展也成為扶輪之光..