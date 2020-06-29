社會新鮮人必備記帳軟體！《記帳城市》全攻略加速存錢計畫

正值畢業季，社會新鮮人的第一份薪水普遍起薪不高，還有房租、學貸等開支，小資族更需要好好規劃！理財從規律記帳開始，有網友在Dcard分享一款APP《記帳城市》可邊玩遊戲邊記帳持續將近兩年，引起熱烈討論！

養成好習慣至少需要66天，由台灣玩心設計團隊Fourdesire 四合願開發的《記帳城市》結合記帳與模擬城市發展遊戲，讓人無痛跨越習慣養成門檻，上線三週年全球突破近6百萬下載量！Fourdesire也公布有趣的使用者數據，幫助小資族揪出存不到錢的主因，一起發小財！

上線三年達6百萬下載量 記帳城市蓋出12個台灣！

《記帳城市》讓人持續記帳的吸引力，在於每一筆收支紀錄都會轉化建築物，建構專屬你的模擬城市。例如記下早餐支出，就可以蓋出小吃攤；紀錄一筆收入，城市就多出一間銀行。持續每日記帳，城市也愈來愈熱鬧繁榮，讓人好想趕快再記下一筆項目，還有不少人在論壇分享超專業的《記帳城市》攻略文！

Fourdesire成功驅動玩心，吸引全球用戶熱烈下載，《記帳城市》上線三週年來總計蓋出1,427,606,801個建築物，等於12個台灣面積！用戶連續記帳天數平均達4天；加碼訂閱進階財務分析「財務長計畫」的用戶則高達60天！

理財專家講得頭頭是道，但你就是做不來？透過《記帳城市》建築的組成，用戶能更了解自己的消費模式，找出存錢之道。有網友指出，前陣子發現自己的城市特別多飲料店，驚覺花太多錢買手搖趕緊戒掉，幾個月下來竟省下兩千多元！

統計數據大公開！「湊免運」成衝動消費最大主因

為了更深入了解大眾的記帳習慣及存錢動力，Fourdesire 透過數據分析觀察使用者的支出行為，同時，特別針對900位《記帳城市》用戶進行問卷調查，發現疫情期間整體用戶的交通和娛樂費用大幅下降、外出聚餐逛街頻率降低許多，然而，為了購入新鮮營養的食材，食物支出反而小幅提升。

不過，也有不少用戶提升網購機率，卻時常為了湊免運而衝動消費，或者更捨得買3C等居家奢侈品，就有人坦言疫情帶來的「末日感」讓他花錢更不手軟。

調查結果發現，部分用戶的收入受到疫情影響，促使他們花錢更謹慎、提高儲蓄意願、積極關注理財商品，並且在生活中練習區分「想要」及「需要」以減少不必要開銷。