振興三倍券高標準防偽 經濟部持續更新優惠方案

行政院6月29日由副院長沈榮津偕同唐鳳政委及經濟部王美花部長舉行「三倍券網站教學」記者會，會中首度揭露紙本三倍券的防偽及封套設計，並說明如何預訂與領取，以及數位三倍券的綁定及回饋方式。

本次振興三倍券紙本券之設計，計有2種面額，500元採咖啡色，200元為綠色。三倍券由中央印製廠印製，每張三倍券採用鈔券規格並具有高標準防偽等級，防偽設計包括隱藏字、微小字、視障浮凸符碼、螢光纖維絲、變色流水碼、正面左上轉動變色、正反套印無接縫或扭曲等7大防偽特點，杜絕偽券之可能性。

振興三倍券紙本券設計圖示包括臺灣本體及離島地區，輔以迎光透視與梅花圖案設計，及清楚標示三倍券使用規範與使用期限；搭配本券的設計理念，三倍券封套採用多樣豐富設計，圖示納入農業花卉、百貨量販、藝文表演、體育賽事、旅遊交通等元素，切合三倍券鼓勵民眾外出消費，促進經濟的目標。

振興三倍券領取資格，只要是國人及取得居留證之國人配偶均可領取三倍券，三倍券可使用範圍十分廣泛，除水電費、股票、信用卡帳單、國民年金、行政規費、禮券與儲值等不得使用項目，並未針對特定場所予以限制，實體店家都可以使用。每個國民都有一次領取機會，大人、小孩可以選擇自己最方便的方式使用。

經濟部表示，為鼓勵民眾外出消費，三倍券使用範圍原則上不含電商平台，但藝文展演、體育賽事及旅遊活動等因符合出門體驗消費的振興經濟理念，其售票平台經目的事業主管機關認定者仍可適用，政府將核給網站識別標章，方便民眾辨識。

紙本三倍券領取方式，民眾可於7月1日至7月7日期間，持健保卡至超商或振興三倍券官網（https://3000.gov.tw/）預訂，7月15日再到選定之四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝通路領取。若來不及預訂，也可於7月15日起至郵局現場領取。第二梯次預訂期間為8月1日至8月7日，記得再到官網、超商預訂。

除了紙本三倍券，經濟部也鼓勵民眾多多選擇數位三倍券。經濟部於6月辦理二波業者審查，總計有信用卡、電子票證及行動支付等計50家業者參與，為吸引民眾選用，數位三倍券業者競相釋出加碼優惠，經濟部也將持續更新優惠方案供民眾參考。民眾可以選擇手上最常使用的支付工具，也可在官網一覽各家支付平台或銀行祭出的優惠加碼好康，無論是看準哪家業者推出的加碼優惠，7月1日起可在官網查看正式綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計滿額3,000元即享回饋。此外，民眾不論於振興三倍券官網預訂以信用卡付款，或是選擇以ATM領2,000元回饋，手續費均由政府負擔，民眾無需支付任何費用。

歡迎民眾多加利用「振興三倍券」官網（https://3000.gov.tw/ ）」了解綁定、預訂及加碼優惠等第一手消息。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。