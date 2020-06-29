香尼歐攜手辰邦工程舉辦建材新品分享會　贏得設計師肯定

香尼歐整合行銷攜手國內知名建材集團辰邦工程6月23日假該集團總部隆重舉辦「最新歐洲進口板料、壁材與特製五金品」分享會，辰邦工程總經理范長春針對超耐磨系列產品、壁貼、戶外地板與家俱等主題進行分享，吸引近百位室內設計師前來取經且贏得肯定。

辰邦工程總經理范長春針對超耐磨系列產品、壁貼、戶外地板與家俱等主題進行分享。圖／香尼歐提供

「辰邦工程致力將歐洲精緻工藝與最新流行趨勢提供給客戶，因此廣受客戶的好評與信賴。」范長春指出，辰邦工程成立於1989年，為德國MEISTER室內頂級木地板、造型牆板、MERO-TSK高強度結晶水硫酸鈣高架活動地板、SCHONBUCH香薄荷玄關精品訂製傢俱與傢飾、盧森堡VETEDY戶外露台花園地板、牆板，與DASSO大庄高硬度碳化重竹地板、奈米瓷化重竹地板，以及奧地利ORGANOID天然花草板等歐洲知名品牌建材台灣總代理。

范長春強調，MEISTER創辦人Josef Schulte於1930年在德國西部Meister鎮創立小木匠工坊，運用創新獨特的專利打造MEISTER的高競爭力，目前已有約200項註冊專利與多項自行開發工具樣品，展現出強大的產品優勢。

辰邦工程總經理范長春作簡報，室內設計師皆聚精會神的聆聽。圖／香尼歐提供

香尼歐執行長洪敬富表示，辰邦工程為國內極少數「頂級室內設計顧問團隊」，主要協助室內設計公司的營運管控、行銷、業務管理與配合案件規畫。針對室內設計產業重視建材，6年來專精各種建材，期望能改善設計公司的體質。

有鑑於室內設計產業對好建材的需求性，近年來已舉辦多場系列活動，包含投影設備、進口餐具、家用電器、磁磚衛浴等產品，讓設計師能瞭解更多最新產業資訊。該次分享會為2020年首場活動，未來還會陸續舉辦多場不同活動主題，歡迎更多專業人士共襄盛舉。