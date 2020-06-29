勞動部創客基地推 藍曬顯像及衣啟手牽手縫紉技術傳承親子免費體驗活動 即日起開始報名

暑假到了，正在思考要安排什麼活動嗎？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地為鼓勵民眾動手作，暑假期間特別舉辦『藍曬顯像DIY』，及『衣啟手牽手縫紉技術傳承』免費體驗課程，即日起開放報名。『藍曬顯像DIY』課程只要是10歲以上的民眾即可報名；『衣啟手牽手縫紉技術傳承』主要針對國小五年級到國中二年級的孩子開設，詳細課程內容請上「衣啟飛翔創客基地粉絲專頁」查詢。

「藍曬」是種古老的顯影技術，早期是用在複印手稿、記錄植物的形狀，葉脈等用途，本次體驗課程利用圖案多樣化的賽璐璐片，讓學員在塗佈感光液的胚布上，搭配出屬於自己獨一無二的圖樣，經過光照後將在布匹上呈現出美麗的普魯士藍，水洗並繃上竹製的繡框後，美麗的繡框藍曬藝術就大功告成囉！『藍曬顯像DIY』共規劃6個場次，每場30人，體驗時間為2個小時。

國中生在老師的指導下，體驗藍曬顯像技術如何作畫。圖/桃竹苗分署提供

『衣啟手牽手縫紉技術傳承』則由中華民國服裝甲級技術士協會的專業師資擔任技術講師，讓孩子親自體驗踩縫紉機、自己完成作品的成就感，也讓服裝專業知識與技能向下扎根。參加學員需帶著二手牛仔長褲乙件，就可以在3個小時內完成牛仔布鉛筆袋。『衣啟手牽手縫紉技術傳承』共辦理2個場次，活動當天上下午各有一場，每場12組，每組2人，建議由父母一人帶著一個孩子組隊報名，每一組皆由一位技術講師以一對一方式教授縫紉機操作及基本縫製技術，邀請親子一起實際體驗踩縫紉機的樂趣。

桃竹苗分署分署長賴家仁表示，創客的精神就是動手做，透過實作的過程解決問題，可以讓想法快速的落實，也激發出更多的潛力，歡迎青年學子多多利用創客基地空間、設備及資源，更歡迎爸媽帶著孩子組隊報名度過一個充實的暑假。

衣啟飛翔創客基地每月皆針對大眾舉辦講座課程，暑假期間也預計規劃3場最夯的社群操作技法及手機攝影分享講座，詳細資訊皆可上衣啟飛翔創客基地粉絲專頁了解，或電洽03-533-5055洽詢。