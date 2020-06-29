日立冷氣力挺偏鄉青葉國小　捐贈冷氣守護學童健康　

新冠肺炎病毒疫情尚未完全解除，民眾除了重視防疫，呼吸好空氣意識升高。日立冷氣為感謝醫護人員的努力與辛勞，贈予桃園醫院過濾99.97％PM2.5的日立空氣清淨機，今年提出「 Hitachi Air享受幸福的溫度，呼吸最好的空氣」為主題，思考如何讓國人能在完美空氣環境中生活。

日立冷氣長期做公益並回饋社會，在該企業的心中，沒有偏鄉之分，付出的關懷與愛心也不會因為距離而遙遠。日前為支持傳承魯凱族文化的青葉國小，除捐贈全校教室及圖書室冷氣外，還贈予日立除濕機及複合式空調，守護學童健康。

根據行政院環保署統計指出，夏季國人有80-90％的時間處於室內環境，特別是兒童正在發育期，呼吸量與體重比例較成年人高50％，室內空氣好品質對兒童的成長很重要。

室內汙染源大多來自裝潢建材，而油漆中的甲醛等揮發性有機物，在台灣夏季高溫潮濕中，利於黴菌等生物性汙染物的孳生，家中寵物、廚房料理所產生的過敏原及PM2.5等有害物質，更成為呼吸道疾病的隱形殺手。而如何保持理想空氣品質，須減少在高溫、高濕及高汙染的環境中，避免不良的空氣品質降低免疫力，且危害呼吸道健康。

日立冷氣社長張簡表示，好空氣品質才能提供給國人最基本的呼吸健康，因此建構完整的「室內空氣淨化網」，而完美空氣品質的黃金三角是「溫度、濕度、潔淨度」，有適當的溫度、濕度和最高品質的潔淨度，才是完美的空氣品質。

空調產品在使用過程中，機體內不斷累積看不見、難清理的髒污、病菌，降低效能更威脅呼吸道健康。今年，日立冷氣與日本同步技術「凍結洗淨科技」，解決冷氣內部清潔問題，一鍵即可清洗濾網後的熱交換器，可讓冷氣經常保持乾淨。

夏日電費常會飆高，日立冷氣「體感舒適科技」能智慧自動平衡溫、濕度，冷氣溫度不需調太低，可感到涼爽舒適又可省電。因應沼氣導致冷媒外洩及故障因素，熱交換器強化「銅管防腐蝕科技」，可延長冷氣壽命。另外，空氣清淨機配備「48小時濾網自動清」功能，讓居家空氣保持高品質，而清淨型除濕機在對應潮濕環境也能清淨過濾好空氣。 日立冷氣在台深耕50餘年，始終秉持著「珍愛地球，深耕台灣」的理念，堅持生產MIT高品質產品。持續致力創造在地幸福，為提升國人的生活品質，透過多元的空調產品提供最好的空氣，是值得消費者信賴、安心的空調領導品牌！日立冷氣全產品詳細資訊： http://www.taiwan-hitachi.com.tw/