萬士益推出冷氣新機－小冷霸mini系列　於台北電器空調3C影音大展強勢登場

第三十屆台北電器空調3C影音大展，將於109年7月3日至7月6日在台北世貿一館盛大舉辦。台灣在地專業冷氣品牌萬士益冷氣，今年首度對外發表全新上市商品—變頻冷暖多聯「小冷霸mini系列」。針對台灣氣候設計，冷房速度佳，提昇散熱效率，大幅增加商品穩定性，提供台灣消費者耐用又省電的優質選擇。

萬士益2020年全新推出的小冷霸mini系列，業者表示，小冷霸mini系列將室外機尺寸小型化，多方向出管設計，增強安裝的靈活度；並且加強室外機的散熱與機殼強度，大幅提升室外機壽命。室內機可依照使用空間選擇壁掛、送風機或四方吹，自由搭配室內機組合；近年消費者重視的高效節能，萬士益也將強力速冷、靜音省電在新機種上列為重點項目。

在地深耕26年的萬士益冷氣，從壁掛型、吊隱型、窗型、箱型、吊隱式除濕機，到一對多多聯式、全熱交換器等系列商品，機種齊全，同時滿足家用、商用空間所有需求。變頻冷暖壁掛機種全系列皆為一級能效，具節能及環保雙重標章。家用全機3年保固(模組7年，壓縮機10年)外，更首創商用全機2年保固，由全省直營服務團隊，提供專業完善的服務品質，消費者最高C／P值的首選。

購買節能家電，現在能享受政府的貨物稅減免、各縣市節能家電補助，再加上振興３倍券，在台北電器空調3C影音大展，不論是要舊換新或新購冷氣，萬士益冷氣是精打細算消費者不可錯過的最佳選擇。

萬士益冷氣官網：http://www.maxe.com.tw/

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