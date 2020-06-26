疫情後創業商機｜夏季加盟展邀專家分享品牌外銷實戰經驗

後疫情商機話題持續延燒，2020台北國際連鎖加盟大展-夏季展作為台灣疫情解封後的首檔大展，展覽內容豐富，匯集逾百大國際品牌、豐富多元展位參展，為企業品牌、加盟業主及創業者提供最先進的加盟資訊與媒合平台。

因應民眾擔心公司未來裁員，自行創業加盟的意願大幅攀升，現場除了往年的年輕族群，還出現相當多45歲以上的中年轉業者，使得台北國際連鎖加盟大展不但未受疫情風險影響，現場人潮更是萬頭鑽動，要為自己的事業找新的出路。

展覽期間6/25~6/28也推出「創業行銷大師論壇」，邀請產學界專業講師分享知識及經驗，更重金禮聘名師開講，重點內容包括加盟產業的現況與未來、後疫情商機-市場趨勢全新變化等。

主辦單位社團法人台灣連鎖加盟促進協會，特地請到知名企業顧問品牌行銷王后Iris作為大師論壇的嘉賓，分享後疫情商機，果然吸引眾多想創業民眾以及想轉型連鎖加盟的品牌企業主前來取經。

王后Iris老師在演講中強調：「企業在遇到如新冠肺炎此種影響全世界的重大危機之際，仍需保持穩定的心態找出自身優勢能對應的全新商機，並積極的擁抱兩大新趨勢：包含消者費不想出門但急需紓壓、對未來陷入憂慮而更加信任同溫層驗證過的消費資訊等等。」

「另外，台灣畢竟是島國，應強化品牌外銷的體質，藉由本次讓世界看見台灣的防疫安全的形象，去嘗試溝通更大的市場。」

因此，品牌行銷王后Iris早已在疫情期間超前部署，與中國、東南亞許多知名台商共同成立「跨境爆品孵化器」，將為台灣好品牌直接媒合海外通路、直接經銷下訂單做好萬全準備。號召有實力做外銷的企業主前來參加6/30(二)下午二時，假台灣連鎖加盟促進協會大會議室，舉行台北首場商機研討會，帶您一站進入海外市場快速打通關。

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