國際產業翻譯協會在高雄舉辦京瓷經營研習坊

文/葉圳轍

社團法人國際產業翻譯協會，6月30日起連續二個月的周二，在該會高雄會所(高雄市鼓山區博愛一路534號6樓)舉辦「京瓷經營研習坊」，限額20人，該協會企業會員免費，非會員則每名4,800元，目前已知有多位南部中小企業主報名參加，是一場跨國、跨產業、跨世代的研習會。

國際產業翻譯協會會長薛美玉表示，市場競爭瞬息萬變，加上近期突如其來的新冠肺炎疫情，導致全球產業秩序重整，許多企業面臨前所未有的生存危機，要如何將此危機轉化為成長契機，是每個企業主必須面臨的課題。

薛美玉說，舉辦該研習坊，希望試圖藉由研讀素有「日本經營之聖」京瓷創辦人稻聖和夫成功的經營哲學，及阿米巴的收支數字管理書中，學習他如何帶領年營業額一兆六千億日幣的集團，成功度過四次經濟蕭條，並在嚴峻的環境下依然年年獲利；該協會希望透過該研習會，一起找出台灣中小企業永續經營的關鍵。

京瓷集團創立於1959年，從28名員工、資本額300萬日圓開始，至今已成為代表日本的企業集團之一。2019年營業額一兆六千億日幣，員工約75,000人，企業總數298家，該集團60年來沒有虧損過，經營產業橫跨汽車零件、半導體、列印機、太陽能等。

據悉，該研習坊研習內容主要包括：「面對危機必學五種立即可以執行的對策」、「認識稻聖和夫和他的成功關鍵」、「如何創造全體員工參與的團隊」、「讓員工充滿幹勁的七個關鍵」、「如何達成高收益企業的目標」等。凡報名參加者，即贈「實踐阿米巴經營」研習教材一冊。

報名可洽：該協會大島先生，電話：(07)5581488。