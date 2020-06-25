康青龍逆勢操作　推166萬元加盟優惠方案

新冠肺炎病毒全球持續蔓延，重創觀光及餐飲等產業，美而美餐飲集團旗下手搖飲料知名品牌「康青龍人文茶飲」於6月25日至28日連續假日，在台北世貿一館舉行的台北國際夏季加盟展逆勢操作，主動降低創業門檻，推出史上最殺限量166萬元起優惠加盟方案，邀請加盟主一起抗疫過2020年！

康青龍表示，凡8月31日前加盟主只要成功開店，除享有最高10萬元優惠補助金外，立即加碼贈送iPhone SE限量火紅手機，讓加盟主輕勇敢作夢，輕鬆當頭家且輕鬆賺大錢。

現場除了提供超殺限定加盟方案優惠外，還有機會加碼抽中最高10萬元的原物料補助金等多項大獎，總價值高達百萬元，可直接折抵物料金，為加盟主設想周到。另外，展覽期間成功加盟康青龍，即可免費獲得限量火紅iPhone SE一支，2020年絕對讓您勢如破竹、一枝獨秀!

康青龍推出史上最殺限量166萬元起優惠加盟方案，展覽第一天則有多組加盟主成功預約加盟。圖／康青龍提供

創立5年的康青龍，秉持「穩定扎根、一步一腳印」的品牌策略，目前已拓展至全台及離島近百間門市，2020年下半年，已陸續導入升級數位行銷動態電子面板外，並引領業界打造專屬IT系統，結合現有支付與外送平台服務，讓消費者增加高黏著度。

今年計畫Q3正式推出好康會員專屬APP，協助所有加盟主經營忠實粉絲，以多元與新穎資訊，迎接嶄新的商業型態。只要勇敢作夢，康青龍是每位創業主最堅強的後盾及夥伴，「你OK，龍(攏)給您」！

展覽期間適逢端午佳節，現場除提供獨家酸甜順口的「格雷冰茶」及去油解膩的「人氣金萱」試飲，讓消費者能過好節、喝好茶。另外，康青龍於每日的舞台活動中，更有人氣的康青龍甜心女孩陪您同樂，大方送出限量500杯飲品。