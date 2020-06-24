TSPE舉辦109年「台灣精密工程獎章」＆「傑出工程師獎 」競賽 報名至8/31止

TSPE台灣精密工程學會舉辦109年第二屆「台灣精密工程獎章」＆第三屆「傑出工程師獎」，活動報名時間即日起至109/08/31止，歡迎優秀工程師申請報名！

台灣精密工程學會為表揚國內精密工程傑出人才並感謝其對產業界之貢獻，特設置「傑出工程師獎」，候選人主要條件：精密工程技術領域有顯著成就或發明者，或負責精密工程建設並有傑出表現者為評核。

台灣精密工程學會「傑出工程師獎」每年選抜一次，每屆至多不超過五位。

至於台灣精密工程獎章，為該學會為表達對終身貢獻精密工程成就傑出之資深人士之敬意而設置，候選人主要條件為：終身從事精密工程技術領域並有著成就或發明者，或負責精密工程建設並有傑出表現者，並具精密工程相關產業服務20年以上資歷等；「台灣精密工程獎章」每年選抜一次，每屆至多不超過一位。

當年度之「台灣精密工程獎章」及「傑出工程師獎」皆於TSPE年會時表揚，由理事長頒發獎座與獎狀。

詳細評選辦法請洽：03-5916756徐秘書

活動網址：https://sites.google.com/a/tspe.org.tw/tspe/zui-xin-xiao-xi