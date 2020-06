台中首座正規區域型大型購物中心 Mitsui Shopping Park LaLaport 今日舉行動工儀式 預定2022年開幕

三井不動産集團近年持續擴展在台投資事業,目前已有5座商業設施、3間飯店事業、以及分讓住宅案。商業設施部分除了已開幕營運的MITSUI OUTLET PARK林口、台中港,以及預計2022年開幕的台南之外,區域型購物中心品牌Mitsui Shopping Park LaLaport,首座位於台北南港已於2019年5月動工,而位於台中市東區的Mitsui Shopping Park LaLaport台中(暫)則是繼2019年3月與台灣糖業(股)公司簽訂地上權契約後,於今日舉行興建動土儀式,並且目標2022年下半年開幕與大家正式見面!本案規劃約有270家店舖,預計將成為台中東區豐富在地生活與榮景再現的全新購物商城。

動工儀式由(左起4)台灣糖業總經理王國禧、(左起5)台灣三井不動產董事長下町一朗、(左起6)三中東區啦啦寶都董事總經理川邊直樹。

「for the Vivid Colors of Life」繽紛體驗 探索無限

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中(暫) 以「for the Vivid Colors of Life」為設計概念,象徵著這座城市即將邁向新時代,並孕育出嶄新的時空。本開發案位處於台中市東區,距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘。周圍5公里商圈內約有100萬人口數,車程30分鐘商圈內更高達約有220萬的居住人口。本案共分為C棟與E棟,C棟以融入緊鄰的湧泉公園綠意作為視覺設計的元素,而E棟設計則與台中市民生活日常所倚賴的建國市場紅磚外牆相互輝映。悠閒洋溢的空間,低樓層設計減少上下移動的不便,讓人愜意愉快流連忘返。未來二棟商場建築中亦將會以天橋串聯,讓到訪的顧客更能輕鬆的在二商場內怡然自得的享受購物與移動的樂趣。

規劃內容包含國際流行性品牌、生活消費性商品品牌、超市、大型娛樂設施之外,C棟與E棟皆規劃了美食街,預計引進初次來台展店以及在地知名的餐飲品牌進駐,除了滿足消費者日常生活之所需,更能盡情享受獨一無二的時間消費型新生活,建構讓消費者體驗在此悠閒渡過一整天的商業設施。

從北面看的Mitsui Shopping Park LaLaport三井大型購物中心。

關於三井不動產集團之區域型大型購物中心 「Mitsui Shopping Park LaLaport」

三井不動產長期以來以「Growing Together」為商業設施事業之推動主題,傾聽顧客的聲音、敏銳地掌握市場需求,發展在地扎根、與顧客共同成長的新型態商業設施。提供給顧客度過充實時光、帶來新體驗與新發現的空間,而非只是購物的場所。不只在日本國內,更將推廣至海外據點,共同實現這樣的目標。

從南面看的Mitsui Shopping Park LaLaport三井大型購物中心。

Mitsui Shopping Park LaLaport是匯集物販、餐飲、娛樂等設施,遍及全國的區域型購物中心。提供購物以外的多種樂趣,並成為區域社會的核心。期望為城市帶來繁榮、提昇生活便利性,成為提倡高品味生活方式的購物園區。充滿多樣化的商店與服務,在滿足顧客需求的同時,更期望成為隨時體驗嶄新環境的商業設施。

今後,三井不動產集團將持續在台灣展開商業施設、飯店、住宅、物流設施、複合式開發等事業。

台中市東區的Mitsui Shopping Park LaLaport 全區鳥瞰圖。

※關於三中東區啦啦寶都(股)公司:為台灣三井不動產專為推動本事業而100%出資成立之專案公司