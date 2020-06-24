健康飲食超前佈署　大古鐵器振興回饋無上限

單筆消費滿6000現折600 指定商品再送加碼禮

後疫情時代來臨，除了生活中要保持防疫好習慣，對於健康的維持更要超前佈署！台灣精品食器——大古鐵器響應政府振興三倍券政策，搶先推出振興優惠，單筆消費滿6000元即可現折600元，不僅回饋額度無上限，於大古鐵器直營門市、百貨櫃位購買指定商品再送加碼禮，希望能將無毒安心鑄鐵食器推廣給更多民眾，一起為家人的身體健康把關！

於大古鐵器直營門市、百貨櫃位購買油桐花1.4L+平底煎鍋20cm，加贈木質置盤架或玻璃耐熱。

居家烹飪不可少 防疫營養要顧好

受到疫情影響，許多消費者都減少外出用餐、消費的意願，帶動居家烹飪商機，許多煮夫、煮婦重視對健康鍋具的選用更是越來越挑剔。大古鐵器強調，後防疫時代來臨，民眾對於健康的要求越來越高，為了在面對病毒時更有抵抗力，不僅吃的食物要營養均衡，用來烹調食材、日常煮水的食器更要超前佈署！大古鐵器堅持使用「100%進口原礦生鐵」，每批原料皆經過重金屬殘留測試，且堅持不使用對健康有疑慮的化學塗層，以獨家「陶瓷模」高精密打造品牌所有鑄鐵壺、鑄鐵鍋，表面均使用大古鐵器特有的二價鐵(Fe2+)技術處理，能在烹調、煮水時釋出易於人體吸收的二價鐵離子，將中性水改變成弱鹼性，幫助改善體質，就是要讓消費者用的安心，越用越健康！

單筆消費滿6000現折600 回饋額度無上限

響應政府振興三倍券政策，大古鐵器也於六月中開始啟動振興回饋專案，全通路單筆消費滿6000元即可現折600元、滿12000元即可現折1200元，活動將持續至8月31日止，且回饋額度無上限！此外，以「愛妻鍋」聞名的熱銷單品【深炒鍋26cm】（原價4500元）、居家烹飪常用的【平底鍋30cm】（原價4600元），現在振興優惠價只要3900元，於直營門市、百貨專櫃購買，再贈彩蝶黑色花墊！經典線條的鑄鐵壺【如意1.4L】加上親子料理超人氣的【小章魚燒烤盤】，振興組合優惠價只要7900元（原價9200元），氣質古樸的大容量鑄鐵壺【樸2.0L】（原價12000元），振興優惠價也只要9900元，，於直營門市、百貨專櫃購買，再贈木質置盤架或玻璃耐熱壺二選一！更多詳細活動內容，

請見大古鐵器官方網站：https://www.taku-art.com/