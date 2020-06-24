大葉大學護理系畢業生林家瑋 獲頒台灣護理學會獎學金

大葉大學護理學系今年歡送150位第三屆畢業生完成學業，「男」丁格爾林家瑋同學以護理實習第一名的成績，獲頒台灣護理學會獎學金新台幣5000元。

護理系大四生林家瑋指出，他的媽媽是護理人員，從小看媽媽投入護理工作，覺得護理師是很有挑戰的工作，並且可以幫助有需要的人，耳濡目染下產生興趣，因此大學選擇就讀護理系，也獲得家人的支持。在大葉大學求學這四年，學校的德國師徒制讓他受益良多，他從大二開始擔任教學助理，在輔導學弟妹的過程裡，自己也更精進了，收穫最多的是，老師帶領大家到醫院臨床實習，讓他們了解到各種情況的處理方式，如何把理論應用到實務。

大葉大學護理系大四生林家瑋(前排左二)與家人及同學合影。圖／大葉大學提供

林家瑋的母親王慧玲說，當兒子告訴她想走護理這條路，她一開始是抗拒的，因為她本身從事臨床工作三十年，深深了解這份工作的辛苦，不只是需要專業，更要有熱忱才能堅持下去。但兒子告訴她選擇護理是因為看過媽媽的工作環境，確認自己對護理領域有興趣，所以她尊重並支持兒子的決定，很開心兒子完成學業，獲得台灣護理學會獎學金肯定，期待他在護理的道路上可以保持熱情，走向更遠的未來。

護理系主任楊政議表示，大葉大學護理系自103學年度成立以來，一直秉持「師徒傳承」與「產學合作」的精神，並積極與醫療院所合作，培養學生專業技能，畢業生參加護理師國考證照通過率幾乎百分百，學生們在職場的表現也深受肯定。林家瑋同學在今年畢業生中，護理實習成績第一名，因此獲得台灣護理學會獎學金，他學習態度積極認真，畢業後到彰化基督教醫院服務，祝福他在職場能有很好的發展。