COMPUTEXOnlineTalks 窺探未來科技新世界

智慧建築、雲端轉型 決戰物聯網關鍵應用

台北國際電腦展（COMPUTEX）在新冠肺炎疫情期間活動不停歇，外貿協會突破地域及時區限制，推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，針對熱門科技趨勢之一的物聯網（IoT），邀請台達（Delta Electronics）及明基佳世達解決方案聯盟（BenQ Business Solutions Alliance）分別就智慧建築及雲端轉型主題，提供線上觀眾物聯網最新發展趨勢與各領域關鍵應用方案。

台達由品牌長郭珊珊，攜手台達樓宇自動化解決方案事業處資深處長江文興及國際WELL建築研究院亞洲區高級總監張為舜，以「SMART WELL BEING」為題，透過「#COMPUTEXOnlineTalks」線上論壇平台，闡述隨著IoT智慧科技的發展，建築物的設計應同時顧及使用者需求及健康，進而帶來幸福感，這個概念在新冠肺炎疫情時期別具意義。

台達進一步剖析，如何以微電網系統、IoT物聯網智慧樓宇解決方案以及8K投影等領先技術，搭配開放物聯網（Open-platform IoT）架構，整合建築內的專家子系統及終端設備，提供跨地域、跨資料庫及客戶使用的最大彈性，規劃完善的樓宇互動智慧控制解決方案。此外，考量人類有90％的時間在室內度過，台達更積極導入全球領先的健康建築標準WELL，打造符合人體晝夜節律的智慧照明控制，以及室內環境偵測、溫濕度控制及空氣新風等系統相互調控能力，建構兼具以人為本、健康及節能的新綠建築。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻點出，新冠肺炎對全球人們帶來工作與生活的衝擊，「雲端轉型」是繼數位轉型後，後疫情時代最重要的升級課題。明基佳世達解決方案聯盟透過旗下友通資訊（DFI）、其陽科技（AEWIN）、明泰科技（Alpha）等，串聯5G、AIoT技術，協助客戶完成全新雲端系統解決方案，攜手各行業邁向雲端轉型的新時代。

新冠肺炎疫情影響既有的生產模式，加速製造業思考「管理去中心化」，友通資訊副總經理吳羅龍表示，該公司正協助客戶自遠端以更快速有效的方式管理多站點；明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智指出，透過客戶端到端的5G企業專網解決方案，達到快速反應的全方位遠程監控，實現企業遠端營運不斷鏈；其陽科技副總經理陳啟文強調，該公司推出的NFVi硬體能與SD-WAN解決方案組合完美搭配，確保企業遠距上班同時有效防護資訊安全，兼具網路安全與管理軟體運作為其優勢。

近年來，物聯網技術已漸趨成熟，豐富多元的裝置、體驗與創新解決方案百花齊放，種種嶄新商業模式令人耳目一新。COMPUTEX將持續成為關注科技發展，掌握創新趨勢與洞見智慧未來的專業展覽。

外貿協會表示，2021年COMPUTEX將於6月1日至5日（創新與新創展區InnoVEX為6月2日至4日），在臺北南港展覽館1館、2館、臺北世貿一館及臺北國際會議中心登場，歡迎全球科技與新創業者踴躍參與，持續建構全球科技生態系。