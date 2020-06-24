振興方案神助攻 貿協助臺灣品牌上架日本樂天

「日本樂天台灣館振興方案」實體暨線上說明會，6月23日於臺北國際會議中心舉辦。該專案為經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困振興案-強化數位貿易及電子商務措施」中多元輔導方案下的一項服務，提供全方位上架輔導，凡具有進出口資格的廠商皆可申請。

自活動公布以來，貿協陸續收到廠商的熱烈詢問，顯示臺灣廠商對於進軍日本跨境電商市場的需求極大，說明會更有136家廠商熱情參與，其中不乏如統一超商、華新醫材、康那香、森田生醫、天賜爾生物科技等知名企業。

貿協表示，在全球各地的疫情緩和下來之前，一直到後疫情時代，跨境數位貿易都會是一個不可或缺的拓展海外市場重要方式，加上臺灣廠商向來對銷往日本興趣極高卻又不得其門而入，本次「日本樂天台灣館振興方案」，可以說是為我商打開了進入日本電商市場的大門。

貿協多年來致力於輔導廠商發展數位貿易，深知廠商經營海外電商平台的難處，本次台灣館案特與台灣樂天合作，除讓臺灣廠商免於在日本註冊公司行號、免保證金上架日本樂天，甚至提供商品文案翻譯及上架、跨境物流（國際運費由專案支付）、日文在線客服等全方位服務，排除臺灣業者上架日本電商平台的種種困難，透過跨境電商方式進入日本市場。

日本樂天國際電商代表吳俞輝則透過越洋連線直播，向臺灣廠商介紹日本市場特色及當地最受歡迎的臺灣產品，以日本樂天後台大數據資料來看，最具銷售潛力以伴手禮相關為主要品項，如鳳梨酥、水果乾、芒果布丁、泡麵、凍頂烏龍茶等產品，是臺灣廠商可多把握的商機。

具有進出口資格之廠商申請「強化數位貿易及電子商務」措施，請參考網址（https://digitalcommerce.taiwantrade.com/ ），申請上架日本樂天請選擇方案6。