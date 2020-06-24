工業局2020臺灣生技產業主題館 生技大展秀實力

不畏全球新冠肺炎疫情肆虐全球，在我國政府防疫有成之下，2020亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）即將於7月22至26日以「實體在線」（Online + Live）模式登場，本次展會邀請2018年諾貝爾獎得主本庶佑教授演講。經濟部工業局將舉辦多場國際論壇與商機媒合會協助產業連結全球產業鏈及市場。由經濟部工業局委託生技醫藥產業發展推動小組所籌辦的「臺灣生技產業主題館（Taiwan Biotech Industry Pavilion）」，展前將於工業局臉書粉絲團透過一系列圖文，向國內外生技界展示與介紹政府推動生技產業發展的措施與成果。

工業局楊志清副局長表示，除了將於7月22日舉辦的線上展覽外，7月23日將開幕的「臺灣生技產業主題館」位於南港展覽館2館四樓S區，展示包括政府對於生醫產業獎勵與補助措施及成果、生技產業聚落分布、跨國合作模式的推動及生技新藥產業發展條例簡介。

此外，經濟部工業局延續去年鼓勵業者進行研發合作及拓展國際市場的力道，再次擴大在本屆展會的參與度，舉辦6場國際論壇或研討會，討論包括人工智慧應用、免疫療法、南向區域合作、國際投資和臨床試驗相關等重要議題。加上透過至少20場次商機媒合會的辦理，期望藉這些活動讓產業迅速掌握國際脈動，拓展全球關係網絡。

近年我國生醫產業在政府與民間共同努力下，取得重要的亮眼成果，包括已有7個新藥於國際上市，而獲得美國FDA核准上市的醫療器材持續增加。依據經濟部工業局的統計，2019年我國生醫產業投資額達551.23億元，更為產業發展持續注入新動能。

為持續協助生技產業進行創新研發，經濟部與相關部會積極推動打造在地特色產業聚落，包括自南港與新北市的新藥與新醫療器材研發、新竹的生物製劑製造與體外檢測、臺中的醫材開發與藥品製造，並向南延伸至南部的原料藥及植入醫材，以及屏東的功能性食品與動物疫苗，串連形成完整的生技醫藥廊帶。

我國擁有眾多生技研發機構及產生許多重要的研發成果，並培育眾多高素質的基礎研發人才，可向全球推廣，吸引外商來臺投資，同時協助廠商進行跨國合作與拓展國際市場，讓臺灣在這波疫情中成為防疫科技與生技醫藥創新研發的全球注目焦點。

另外，為讓民眾對我國生技產業發展有更多認識，7月13日起兩周將在工業局臉書粉絲團，透過一系列主題式貼文對生技產業現況及產業推動措施加以介紹。民眾將可藉由簡單易懂的圖文說明了解生技產業推動措施的各項重點，包括生技新藥產業發展條例、行政院生物技術產業單一窗口、產業升級創新平台輔導計畫、科技事業上市櫃推薦等，希望讓民眾能從不同面向來了解政府如何幫助生技產業發展成為我國的核心戰略產業。

7月23日實體開展下午2點現場則將進行最新一版的「2020生技產業白皮書」發表會活動，除了在現場介紹我國生技產業的發展現況及相關部會的推動措施與成效外，並以有獎徵答方式來與現場民眾作互動。歡迎國人踴躍前往參觀「臺灣生技產業主題館」，親身了解政府鼓勵生技產業創新研發的內容及成果。