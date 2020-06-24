台中銀資挺航空城企業 打造智慧城市

桃園市政府6月23日舉辦「桃園航空城本國銀行融資貸款媒合平台成立暨MOU簽署記者會」，台中銀行力挺桃園市政府，成為智慧城市轉型的媒合銀行之一，共同為機場經濟學轉變改革，善盡企業社會責任。

該活動由桃園市政府經濟發展局主辦，吸引眾多銀行及企業參與，台中銀行加入「桃園航空城本國銀行融資貸款媒合平台」，為企業與民眾提供輔導諮詢及融資服務，協助廠商順利取得航空城轉型開發融資，台中銀行於今年初推出桃園航空城第一期「區段徵收融資專案」，積極配合政府政策推出專案貸款；按照桃園市規劃，桃園航空城將運用智慧城市的軟硬體，成立智慧城市示範區，更可利用多項科技加強與旅客互動應用並提升機場管理效率，且亦能帶動相關產業鏈的發展，讓市民能夠實際的享用到航空城的資源，共同邁向典範城市的目標。

台中銀行近年在總經理賈德威帶領下，對於區域發展及創新改革極為重視，也全力配合政府政策，今年度榮獲金管會頒發「辦理新南向政策目標國家授信優等銀行獎」，未來也將持續扶持企業伴隨成長茁壯，協助企業營造優良的經營環境，創造更多的就業機會，賈德威說，台中銀行對促進台灣的經濟發展從不缺席、對企業社會責任的履行從不打折。台中銀行網址：http://www.tcbbank.com.tw/