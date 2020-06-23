北市府產業局辦交流會 助企業抗疫情

臺北市政府產業發展局為協助臺北市新創團隊擁有更堅定的底氣走上創業路，於104年3月成立創業服務辦公室，不僅提供諮詢、輔導的服務，更定期舉辦創業交流活動，協助新創團隊開拓思維，藉此琢磨商業模式及市場定位，提高競爭力及視野。嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)席捲全球，臺灣雖然在政府與民眾積極合作之下交出了不錯的防疫成績單，但在全球化的經貿體系之下，經濟運作還是受到不小的衝擊。

北市府產業局創業服務辦公室業於6月19日舉辦「新創公司及企業疫情下的法律因應對策」交流會，該活動以中小企業及新創該如何因應疫情所致之變卦為主題，邀請萬國法律事務所分享疫情期間面對可能的法律問題，該如何分析應對。

COVID-19疫情蔓延全球，不僅造成健康危害及人心恐慌，也連帶重創經濟，打亂社會運作的節奏。會談中萬國法律事務所黃帥升資深合夥律師表示，面對這樣不可預測的傳染病危害，臺灣其實以往在SARS期間已累積了應對的經驗及基礎，建議與會者未來在擬定契約時可多琢磨過去的案例及經驗；黃正欣資深律師則針對現行民法對此等因疫情造成之改變的相關規定，以及契約條款中是否有條款得作為處理疫情危機的依據，來分析法律上的救濟管道或解套方式；洪志勳助理合夥律師則以實務案例分享近期受影響之公司常見的交易糾紛，如：因受疫情影響客戶破產或重整時，最好向破產或重整公司所在地法院確認該破產案件進度及情況，並依破產或重整公司所在國法令，辦理「債權申報程序」以爭取「優先分配債權」，減免「追索訴訟」發生。交流期間，與會者就目前的經營現況積極提問，講者們也知無不言、言無不盡，交流會在美好的互動下畫下句點。

創業服務辦公室成立至今，多次邀請國內創投領域知名人士、成功創業家代表、創業育成實務專家等分享第一手經驗，歡迎對創業議題有興趣的民眾持續鎖定創業台北網站或臺北市產業局－創業台北 StartUp@Taipei FB粉絲團，追蹤最新活動訊息。

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