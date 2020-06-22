2020臺北端午龍舟錦標賽　邀民眾線上全程為選手加油！

「2020臺北端午龍舟錦標賽」將於6月25日至26日接連兩天在大佳河濱公園熱情登場！今年為了防疫考量雖取消陸上嘉年華與龍舟體驗營等活動，但臺北市政府體育局珍惜一年一度與選手相聚的機會，縮小賽事規模如期辦理龍舟賽，希望藉由運動帶給人們希望與安定人心的力量，讓國內各路好手齊聚一堂，為彼此而戰，爭奪最高榮譽。

臺北端午龍舟錦標賽 一連兩天邀你線上全程為選手加油！

今年臺北端午龍舟競賽舉辦大型龍舟公開組，共80隊熱血好手報名，男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，約2,400名選手參加。為了響應防疫新生活，大會也開放選手親友們可親臨現場替選手加油打氣。每日安排上午與下午兩梯次，各梯次限額400人線上預約及100人現場報名入場。線上預約在6月21日中午12時於Accupass起跑（報名網址：https://www.accupass.com/go/taipeidragonboat）；現場報名將於各梯次開放入場前1小時開始受理；當日為確保安心觀賽，也請到場的選手親友遵照大會工作人員指示依序入場。

無法前往觀賽的選手親友與熱愛龍舟競賽的民眾可透過臺北市首創規劃的全程YOUTUBE平臺網路直播賽事，一起觀賽為選手加油；直播頻道網址可至「臺北端午龍舟錦標賽」官網或FB粉絲專頁查詢，6月26日總決賽當天更加碼電視直播，陪您在家一起預測冠軍隊伍。臺北市政府體育局邀請民眾線上線下齊心一起點燃熱血龍舟魂，為所支持的隊伍奮力吶喊打氣，輕鬆看直播，安心慶端午！

「2020臺北端午龍舟錦標賽」活動場域管制範圍。

本次活動在大佳河濱公園舉辦，賽事期間將進行交通管制，機車及小客車須由七號與十號水門進出，八號水門僅供行人及自行車通行，九號水門僅允許持有通行證等車輛進出，另開放計程車可由九號水門進入至管制點後須由十號水門離開。七號水門至九號水門的大客車停車位彈性調整為機車停車位，另場內管制請依現場值勤員警及相關管制設施之引導停放車輛及通行。活動期間沿線道路禁止臨時停車路段，交通警察大隊將派員加強違規拖吊告發外，中山警察分局亦於各水門管制點派崗疏導，期待市民朋友的諒解與支持。



