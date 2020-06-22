醫療產業打入美國通路 臺美企業聯盟交流

為了協助臺灣廠商布局美國市場，促進臺美企業的夥伴鏈結，外貿協會臺美商務交流中心成立「臺美企業聯盟」（Taiwan-U.S. Business Alliance），目前已有800多家會員企業。由於COVID-19的疫情擴散，醫療用品需求提升，許多企業也紛紛投入相關行業，針對這波醫療熱潮，「臺美企業聯盟」的首場交流工作坊主題為「醫療產業如何打入美國通路的經驗分享會」；採取小型精緻路線，強調互動交流，卻吸引多達68家相關業者前來吸取美國的布局經驗。

去（2019）年底，在經濟部國際貿易局的支持下，外貿協會成立「臺美商務交流中心」，與AIT、ASOA、AmCham共同推動臺美的合作夥伴關係。今（2020）年3月，為了擴大對臺美企業的全方位服務，成立「臺美企業聯盟」，募集對美國布局有興趣的企業加入會員。「臺美企業聯盟」的主題涵蓋五大領域：貿易、投資、產業合作、人才、新創；行動方案則包括辦理交流工作坊，建置數位交流平台，籌組企業訪美團、規劃美西臺灣行銷中心等。

在全球疫情蔓延的影響下，不僅美國市場啟動了對醫療產業的採購需求，國內業者也對打入美國醫療產業通路躍躍欲試。「臺美企業聯盟」的首場交流工作坊，邀請美國懷俄明州亞太辦事處朱裕誠處長介紹美國醫療產業及醫療通路，另外還有兩家在美國布局相當成功的臺灣企業受邀擔任講師分享經驗，一位是在美國經營電動輪椅品牌美利馳相當成功的國睦工業鄭舜遠副總經理，另一位是研發食物過敏原與奈米技術結合，獲得美國大獎肯定並與美國知名無麩質食品供應商GF Heavys達成合作協定的新創企業-台灣優勢感測創辦人陳雯灝執行長。

這場交流工作坊不同於一般的論壇研討會，更加著重與會企業之間的互動交流，因此參與本活動的68名企業會員，經主辦單位依據其報名時所填寫的意願，安排分成6個組別，在聽完三位講師的分享後，便進入分組討論，並由三位講師融入各組一起討論，再由各組提出心得分享，有效促進與會企業彼此間的認識並激盪出更多創意火花。

本次活動獲得與會企業高度迴響，業者普遍反映過去臺灣醫材業者大多採單打獨鬥的方式，若能有機會多辦理這種交流分享會，對臺灣企業往美國市場鋪路將會有相當大的幫助。